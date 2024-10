Jak zwycięstwo Aryny Sabalenki wpłynęło na ranking WTA? Ważne zmiany dla Polek

W niedzielę odbył się finał imprezy w Wuhan, w którym zmierzyły się Aryna Sabalenka i Qinwen Zheng. Po trzech setach szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła zawodniczka z Mińska. Jak można się domyślić, triumf Białorusinki wpłynął na wygląd czołówki rankingu WTA, który został zaktualizowany w poniedziałkowy poranek.

Chociaż Iga Świątek nadal plasuje się na pierwszym miejscu, to jej przewaga nad wiceliderką stopniała do zaledwie 69 punktów. Warto jednak zaznaczyć, że już niedługo zawodniczka z Raszyna będzie musiała pożegnać się z fotelem liderki. Zgodnie z regulaminem WTA punkty rankingowe za ubiegłoroczny turniej WTA Finals - 1500 w przypadku triumfatorki Świątek i 625 u Białorusinki, którą raszynianka pokonała w półfinale - zostaną odjęte już w notowaniu z 28 października. To oznacza, że Sabalenka zostanie liderką światowego rankingu za dwa tygodnie.

Na trzecim miejscu w ogólnoświatowym rankingu znajduje się natomiast Coco Gauff. Amerykanka wyprzedziła swoją rodaczkę Jessikę Pegulę.

Warto zaznaczyć, że w rankingu WTA doszło również do ważnych zmian dla polskich tenisistek. Magdalena Fręch plasuje się na - najwyższej w karierze - 24. pozycji. Natomiast Magda Linette awansowała na 40. miejsce.