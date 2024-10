Przegrała, a po meczu wypaliła. Oto jej plany, zakończy sezon z przytupem?

Amerykanka stoczyła wyrównany bój z Sabalenką, przegrywając w trzech setach. W oczy rzuciły się przede wszystkim podwójne błędy, których Gauff zgromadziła aż 21. To nie jest pierwszy raz, kiedy najwyżej rozstawiona amerykańska tenisistka popełnia tyle błędów.

Zobacz także: Znamy triumfatora ATP w Szanghaju! On naprawdę to zrobił

W najbliższym czasie Gauff zamierza odpocząć, co oznacza, że nie weźmie udziału w turniejach tuż przed WTA Finals. To jest jej impreza docelowa, tak jak dla większości zawodniczek z góry rankingu. Wyznała to w rozmowie już po odpadnięciu z turnieju w Wuhan.

- Myślę, że udam się do domu, bo dawno tam nie byłam. Byłam tam może z cztery tygodnie. Po dwóch tygodniach właściwie będę musiała wylecieć do Riyadu. Jestem gotowa, żeby spać we własnym łóżku - powiedziała.

Dodała też, że w przyszłym roku liczy na więcej czasu, by przygotować się do turnieju w Wuhan.

W 2024 roku Gauff wygrała dwa turnieje z cyklu WTA - rangi "250" w Nowej Zelandii oraz "1000" w Chinach. Gorzej szło jej w zawodach wielkoszlemowych, w którym dwukrotnie doszła do półfinału (Australian Open i Roland Garros).

WTA Finals, z udziałem ośmiu najlepszych tenisistek tego roku, odbędzie się po raz pierwszy w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej w dniach 2-9 listopada.