Pierwsza wygrana! Cenny triumf polskiego klubu w europejskich pucharach

Koszykarki KGHM BC Polkowice wygrały we własnej hali z ESBVA Villeneuve d'Ascq-Lille Metropole 90:63 (13:15, 31:15, 18:12, 28:21) w drugiej kolejce grupy C Euroligi. To pierwsza wygrana w rozgrywkach mistrzyń Polski.

Początek meczu był wyrównany i żadnej z drużyn nie udało się zdominować rywalek. Tak było do stanu 8:8. Kolejne trzy minuty mistrzynie Polski przegrały 0:7 i zdenerwowany trener Karol Kowalewski poprosił o czas. Przerwa dała oczekiwany efekt, bo jego podopieczne nie pozwoliły rywalkom zdobyć choćby punktu przez pozostałe ponad trzy minuty tej części spotkania, a same dorzuciły pięć oczek.

W drugiej kwarcie BC kontynuował twardą grę w defensywie i przyjezdne przez pięć minut zdołały zdobyły tylko trzy punkty. Z drugiej strony rozpędzone mistrzynie Polski regularnie znajdywały drogę do kosza i w połowie kwarty było już 28:18. W kolejnych minutach dominacja mistrzyń Polski nie była już tak kolosalna, ale i tak przed dużą przerwą zdołały jeszcze powiększyć przewagę (44:30).

Świetne zawody rozgrywała amerykańska środkowa Emma Cannon, która w połowie meczu miała na koncie 14 punktów i pięć zbiórek.

Początek trzeciej kwarty to popis twardej defensywy w wykonaniu obu ekip. Przez pięć minut obie drużyny rzuciły tylko po sześć punktów i było 50:36. Wojnę na obronę wygrał BC, który w kolejnych minutach nie odpuszczał, grał nadal agresywnie, nie pozwalał na rzuty z czystych pozycji i do końca kwarty pozwolił rywalkom na dorzucenie kolejnych tylko sześciu punktów. Z drugiej strony mistrzynie Polski wyprowadzały kontrataki, ale też trafiały z dystansu i odskoczyły na 62:42. W tym momencie losy spotkania były praktycznie rozstrzygnięte.

BC już do końca kontrolował wydarzenia na boisku i pewnie zwyciężył 90:63. To pierwsza wygrana mistrzyń Polski w tym sezonie w Eurolidze. Z tydzień do Polkowic przyjedzie zespół Fenerbahce Stambuł, który z dwoma wygranymi na koncie prowadzi w grupie C.

KGHM BC Polkowice: Emma Cannon 22, Alexis Peterson 14, Weronika Gajda 13, Julia Piestrzyńska 12, Maria Jespersen 9, Amanda Zahui 8, Rennia Davis 6, Anete Steinberga 4, Weronika Piechowiak 2, Wiktoria Zasada 0, Julia Niełacna 0, Julia Jeziorna 0;

ESBVA Villeneuve d'Ascq-Lille Metropole: Shavonte Zellous 19, Kelsey Bone 14, Carla Leite 8, Marie-Paule Foppossi 8, Aminata Gueye 6, Iva Slonjsak 5, Rose Jeanne Charlotte Boisnel 3, Lidija Turcinovic 0, Elodie Lutbert 0, Clara Causere 0.

BS, PAP