Trwa transferowa saga, której głównym bohaterem jest Nicola Zalewski. Coraz więcej wskazuje na to, że zimą lub latem przyszłego roku reprezentant Polski odejdzie z AS Roma. W mediach regularnie pojawiają się plotki łączące go z poszczególnymi drużynami. Teraz do grona zainteresowanych 22-latkiem zespołów dołączył legendarny klub.

Zalewski był blisko opuszczenia Rzymu w końcówce ostatniego okna transferowego. Urodzony w Tivoli zawodnik był o krok od przenosin do Galatasaray. Ostatecznie jednak nie porozumiał się z klubem ze Stambułu i pozostał w stolicy Italii. Roma bardzo chciała sprzedać Polaka (jego kontrakt wygaśnie wraz z końcem czerwca 2025 roku) i w związku z tym został on odsunięty od pierwszego składu. Później jednak w ekipie "Giallorossi" zmienił się trener. Danielle De Rossiego zastąpił Ivan Jurić. Chorwat zdecydował się przywrócić 22-latka do zespołu.

To jednak nie zakończyło spekulacji na temat przyszłości Zalewskiego. W grę wchodzą dwie opcje: transfer gotówkowy w trakcie zimowego okna transferowego (to ostatni moment, kiedy Roma może na nim zarobić) lub podpisanie umowy obowiązującej od 1 lipca przyszłego roku i odejście za darmo. W ostatnim czasie zainteresowanie Polakiem wykazywały kluby tureckie. Mówiło się o Besiktasie i Fenerbahce. W ich przypadku spekulowało się o wykupieniu reprezentanta Polski już zimą.

Teraz we włoskich mediach pojawił się inny kandydat. Jak poinformował portal milannews24.com, Zalewski może zostać zawodnikiem AC Milan. "Rossonerri" widzą w nim piłkarza, który stanowiłby wartościowe wzmocnienie rywalizacji. Przypomnijmy, że 22-latek może występować na kilku pozycjach. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że ekipa z Mediolanu mogłaby spróbować sprowadzić Zalewskiego na zasadzie wolnego transferu. W takiej sytuacji Polak do końca sezonu byłby graczem Romy.

Po siedmiu kolejkach Serie A Milan plasuje się na szóstym miejscu z dorobkiem 11 punktów. W ostatnim spotkaniu przed przerwą reprezentacyjną podopieczni Paulo Fonseki przegrali na wyjeździe z Fiorentiną 1:2. Natomiast Roma Zalewskiego jest sklasyfikowana trzy lokaty niżej. W ostatniej serii gier rzymianie zremisowali z Monzą 1:1. Polak rozegrał w tym meczu 70 minut. Następnie wystąpił w dwóch meczach Biało-Czerwonych w Lidze Narodów - z Portugalią i Chorwacją. W tym drugim wpisał się nawet na listę strzelców.