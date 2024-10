Ponad 100 goli w jednym meczu. To wydarzyło się naprawdę

Niewyobrażalny rekord w liczbie strzelonych goli w jednym meczu



Na co dzień śledzimy piłkę nożną na wysokim poziomie, o wyniku często decyduje jedna bramka. Jak więc wyjaśnić wynik 149:0 w meczu piłki nożnej? To brzmi jak fikcja, jednak historia ta zdarzyła się naprawdę na początku XXI wieku.

Dokładnie 31 października 2002 roku na Madagaskarze rozegrano mecz, który trafił do księgi rekordów Guinnessa. W jednym spotkaniu piłki nożnej padło aż 149 bramek. Zespół AS Adema taką różnicą pokonał drużynę SOE Antananarivo. Co ciekawe, obie drużyny zaliczane były wtedy do czołówki ligi madagaskarskiej. Do dziś wynik ten wydaje się nie do powtórzenia.

Jak go tego doszło?



Oczywiście nie był to zwykły mecz. Warto poznać jego tło. W fazie play-off toczyła się walka o mistrzostwo Madagaskaru. W 5. z 6. kolejek losy tytułu były już rozstrzygnięte. Nowym mistrzem został klub AS Adema.

Ustępujący SOE Antananarivo czuł się pokrzywdzony. W meczu 5. kolejki fazy play-off długo prowadził na wyjeździe 2:1 z DSA, zachowywał więc szansę na obronę tytułu. W końcówce jednak podyktowano rzut karny dla DSA. Gospodarze wyrównali i SOE stracił szansę na tytuł.

Po tym meczu piłkarze ustępującego mistrza zdecydowali się na zaprotestowanie przeciw stronniczemu sędziowaniu, które ich zdaniem miało faworyzować AS Adema w walce o mistrzostwo.

Protest polegał na tym, aby natychmiast atakować własną bramkę i strzelać gole samobójcze. Już do przerwy było 75:0. Po zmianie stron gracze się nie zatrzymywali. Strzelili jeszcze 74. gole i skończyło się 149:0. W tym czasie piłkarze AS Adema obserwowali, co robią ich rywale.

Konsekwencje tego wydarzenia



Przebieg tego meczu i wynik nie mogły pozostać bez konsekwencji. Te zostały wyciągnięte przez Malgaską Federację Piłkarską. Po dochodzeniu ukarano trenera i piłkarzy SOE Antananarivo. Szkoleniowiec został zawieszony na trzy lata. Piłkarze tacy jak Mamisoa Razafindrakoto, Manitranirina Andrianiaina, Nicolasa Rakotoarimanana i Dominique Rakotonandrasana zostali zawieszeni do końca sezonu 2002. Co ciekawe, ten pierwszy był wówczas etatowym reprezentantem drużyny narodowej Madagaskaru.

Najwięcej goli w jednym meczu piłkarskim w Polsce



Również w Polsce możemy poszczycić się spektakularnymi wynikami. Najwięcej goli w jednym meczu padło w 2021 roku w meczu niższej ligi, w którym Wybrzeże Rewalskie Rewal podejmowało Pomorzanina Nowogard. Spotkanie zakończyło się wynikiem 53:0.