Co za wpadka! Robert Lewandowski... Portugalczykiem?

Robert Lewandowski to obecnie najbardziej rozpoznawalny polski piłkarz. Mimo to w mediach od czasu do czasu podawane są nieprawdziwe informacje o zawodniku Barcelony, na przykład dotyczące... jego narodowości.

Lewandowski już od wielu lat utrzymuje się na najwyższym światowym poziomie. Na początku kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski zachwycał szerszą publiczność w barwach Borussii Dortmund, później przeniósł się do Bayernu Monachium, a teraz stanowi kluczowy element składu "Dumy Katalonii".

Chociaż nazwisko polskiego snajpera znane jest na całym świecie, to w mediach od czasu do czasu pojawiają nieprawdziwe informacje dotyczące napastnika. Mimo to, tego, co zostało opublikowane w piątek 18 listopada na platformie "X" (wcześniej Twitter), chyba nikt się nie spodziewał.



Profil "OneFootball" poinformował, że Lewandowskiemu brakuje zaledwie dwóch goli, by zostać trzecim najskuteczniejszym strzelcem w historii, jeżeli chodzi o rywalizację w pięciu topowych europejskich ligach. W najlepszej piątce napastników obok Polaka pojawili się Lionel Messi, Cristiano Ronaldo czy Gerd Muller.

Obserwowany przez ponad 200 tysięcy osób profil popełnił jednak skandaliczny błąd. Obok nazwiska Lewandowskiego zamiast flagi Polski pojawiła się... flaga Portugalii.

fot. X/OneFootball

Fani oczywiście od razu zauważyli błąd, a komentarzy wyśmiewających pomyłkę przybywało z minuty na minutę. Sama administracja platformy "X" postanowiła zareagować. Przy opublikowanej grafice pojawiło się sprostowanie dotyczące narodowości napastnika Barcelony.