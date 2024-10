Blamaż u siebie przelał czarę goryczy. Szkoleniowiec stracił pracę

Montpellier zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z czterema punktami i 26 straconymi bramkami. Żaden inny klub nie dał sobie strzelić więcej niż 20 goli.

"Poczułem się zmuszony do zakończenia naszej współpracy. Rozmawiałem z nim po (niedzielnym - PAP) meczu i powiedziałem mu, że to koniec. Poszedłem też do szatni i powiadomiłem ich, że swoją wspaniałą robotą doprowadzili do zwolnienia trenera i muszą zacząć przyjmować odpowiedzialność, począwszy od spotkania z Toulouse w niedzielę" - relacjonował prezes klubu Laurent Nicollin.

Zakarian był związany z Montpellier jako piłkarz przez blisko dekadę pod koniec poprzedniego wieku, zdobył z nim Puchar Francji i Puchar Ligi. Pełnił też rolę kapitana drużyny.

Jako trener pierwszy raz prowadził klub w latach 2017-21. Później przeniósł się do Brestu, z którego został zwolniony w 2022 roku i pozostawał bez pracy przez blisko cztery miesiące, zanim wrócił od Montpellier w lutym 2023.

Nazwisko następcy Zakariana nie zostało jeszcze ogłoszone.

