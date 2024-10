Zbliża się hit, a tu takie wyznanie o Lewandowskim! "Nie podam mu ani razu"

"Był partnerem, z którym łączyło mnie szczególne porozumienie. Ale w środę tego nie zobaczycie. Nie podam mu ani razu!" - żartował Mueller.

35-letni Niemiec spędził całą seniorską karierę w Bayernie, w którym zadebiutował w 2008 roku. Lewandowski występował w tym klubie w latach 2014-22, strzelił 344 bramki, a Mueller asystował przy 64 z nich.

Zawodnikiem Bayernu jest m.in. Anglik Harry Kane, który uchodzi za następcę polskiego napastnika w drużynie.

"Harry'ego i Lewego nie da się tak bezpośrednio porównać. Harry lubi obserwować, jak przebiega mecz, czasem wciela się w rolę dziesiątki. Lewy bardziej koncentruje się na samym zdobywaniu bramek. Obaj dają swoim drużynom bardzo wiele" - analizował piłkarz Bayernu od 2015 roku Joshua Kimmich.

Sam Kane nie krył, że cieszy się z możliwości zmierzenia się z Lewandowskim.

"To jeden z najlepszych napastników swojego pokolenia, a zawsze chce się grać przeciwko najlepszym. Do tego mecz w Barcelonie to zawsze wielkie wydarzenie w Lidze Mistrzów. Wielu moich kolegów dobrze zna trenera. To będzie wyjątkowe spotkanie i twarda walka, ale liczę na to, że zaprezentujemy nasz styl" - powiedział Anglik.

Kimmich nie krył szacunku do swojego byłego trenera.

"Mecze z Barceloną zawsze są szczególne, ale oczywiście zmierzenie się z Hansim też jest czymś wyjątkowym" - podkreślił Kimmich.

Klasę przeciwnika docenia też szkoleniowiec Bayernu Belg Vincent Kompany.

"Flick to jeden z trenerów, którzy zrobili coś niewiarygodnego dla Bayernu, tak jak Jupp Heynckes czy Josep Giardiola. To na pewno będzie szczególny mecz. On chce wygrać, tak samo jak my" - zapewnił.

