Najniższy wynik w historii wydaje się nie do pobicia! Te liczby doprowadzają do łez

Kibice zgromadzeni na trybunach mogli zasnąć



Historyczny mecz rozgrywek NBA miał miejsce 22 listopada 1950 roku. Zespół Minneapolis Lakers rywalizował z Fort Wayne Pistons. Pewnie nikt nie spodziewał się tego, że punktów będzie tak mało. A jeżeli kibice na trybunach się zdrzemnęli, to zbyt wiele nie stracili.

W całym spotkaniu obie drużyny rzuciły łącznie tylko 37 punktów - często więcej rzuca się w jednej kwarcie.

Ostatecznie o jeden punkt lepsi byli koszykarze Fort Wayne Pistons. Wygrali 19:18. Na zawsze zapisali się w historii rozgrywek NBA, bo to było spotkanie, w którym padło najmniej punktów. Niechlubny rekord wydaje się nie do pobicia. Trudno wyobrazić sobie, że we współczesnej koszykówce to się powtórzy.

TOP 10 spotkań z najmniejszą liczbą punktów w NBA



Spotkanie Minneapolis Lakers - Fort Wayne Pistons pobiło wszelkie rekordy. Nawet gdyby w tym meczu było dwa razy więcej punktów, to i tak byłby to najsłabszy wynik w historii NBA. Jednak od tego czasu koszykówka ewoluowała i tego typu wyniku już się nie powtarzają.

Drugie miejsce w tym niechlubnym rankingu zajmuje spotkanie Detroit Falcons z Washington Capitols z 2 listopada 1946 roku. Tam drużyna z Waszyngtonu wygrała 50:33.

Trzeci najniższy wynik w historii NBA miał miejsce 16 stycznia 1946 roku. Wtedy Boston Celtics wygrali 47:38 z Washington Capitols.

Poniżej TOP 10 najniższych wyników w historii NBA:

Minneapolis Lakers - Fort Wayne Pistons 18:19 (łącznie 37 punktów)

Detroit Falcons - Washington Capitols 33:50 (83)

Boston Celtics - Washington Capitols 47:38 (85)

Washington Capitols - Pittsburgh Ironmen 49:40 (89)

Pittsburgh Ironmen - Boston Celtics 44:46 (90)

Boston Celtics - Pittsburgh Ironmen 48:43 (91)

Cleveland Rebels - Detroit Falcons 49:47 (96)

Boston Celtics - New York Knicks 49:48 (97)

New York Knicks - Boston Celtics 46:52 (98)

Philadelphia Warriors - Pittsburgh Ironmen 53:46 (99)



Dlaczego takie wyniki już się nie zdarzają?



Jest kilka powodów, dla których tego typu wyniki nie zdarzają się już w rozgrywkach NBA. Przede wszystkim władze ligi w 1979 roku wprowadziły rzuty za trzy punkty. Dzięki temu zawodnicy próbują rzutów z dystansu. Wcześniej wszystkie trafienia ważyły tyle samo, dlatego zespoły starały się wchodzić pod sam kosz.

Koszykówka przyspieszyła, a zawodnicy prezentują wyższy poziom. To sprawia, że w meczach obserwujemy zdecydowanie więcej celnych rzutów.

Najwyższy wynik w historii NBA to z kolei mecz pomiędzy Detroit Pistons i Denver Nuggets z 1983 roku, który ci pierwsi wygrali 186:184, co dało łącznie aż 370 punktów. To 10 razy więcej, niż najniższy wynik w NBA w historii.

Polsat Sport