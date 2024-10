Anwil rozpoczął sezon od trzech zwycięstw ligowych, a także "trzech punktów" w meczu pierwszej kolejki Pucharu Europy FIBA z ukraińskim BC Dnipro. Jedyne potknięcie podopiecznych Selcuka Ernaka to mecz z faworyzowanym Banco di Sardegna Sassari, który zakończył się porażką polskiej drużyny 66:69. "Rottweilery" walczyły dzielnie do ostatnich minut, ale były w środę minimalnie słabsze od rywali z Sassari. Mecz był przez pełne 40 minut bardzo wyrównany, ale ostatecznie to zespół gospodarzy, w którym gra były zawodnik Anwilu Michał Sokołowski, okazał się lepszy o trzy punkty.

ZOBACZ TAKŻE: Dogrywka zadecydowała o wyniku meczu Trefla w EuroCup

Podopieczni Luisa Manuel Magalhaesa niespodziewanie przegrali w pierwszym meczu ligowym ze skazywaną na porażkę drużyną Esgueira. Dziewięciokrotni mistrzowie Portugalii mają w swoich szeregach byłego zawodnika Anwilu Ivana Almeidę, który w barwach Rottweilerów wywalczył, m.in. statuetkę MVP sezonu 2017-18 PLK, a także został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem meczu o Superpuchar Polski w 2017 roku.

Co ciekawe, drużyna z województwa kujawsko-pomorskiego już mierzyła się z lizbończykami w 2022 roku w tych samych rozgrywkach. Dwumecz zakończył się wynikiem 1:1, a obie drużyny wygrały swoje mecze wyjazdowe (Sporting 85-73 we Włocławku, a Anwil 113-89 w Lizbonie).

Relacja i wynik na żywo z meczu Anwil Włocławek - Sporting CP w środę 23 października o godzinie 18:00 na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport