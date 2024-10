To będzie starcie na szczycie PlusLigi! Siatkarze PGE Projektu Warszawa podejmą Bogdankę LUK Lublin. Kiedy mecz? Gdzie obejrzeć transmisję? Transmisja TV na żywo i stream online meczu PGE Projekt Warszawa – Bogdanka LUK Lublin w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

Bogdanka LUK Lublin jest jedyną drużyną, która w obecnym sezonie PlusLigi nie zaznała jeszcze goryczy porażki. Odniosła osiem zwycięstw, ma 22 punkty na koncie. Po zwycięstwie 3:0 nad ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle w poprzedniej kolejce wskoczyła na fotel lidera tabeli.

PGE Projekt Warszawa zdobył dwa oczka mniej i zajmuje trzecią pozycję. W dotychczasowych spotkaniach zanotował siedem zwycięstw i poniósł jedną porażkę. Obie drużyny rozdziela w tabeli Jastrzębski Węgiel.

– To mecz na szczycie i bardzo się cieszę, że będziemy mieli okazję zagrać w tak dużym meczu. Myślę, że to będzie gratka dla każdego kibica naszej ligi. Mam nadzieję, że to będzie dobre spotkanie, które pokaże nam, w którym miejscu teraz jesteśmy. Mamy teraz świetną serię ośmiu zwycięstw, ale jeszcze nie graliśmy z Projektem i Jastrzębskim Węglem. To są niezwykle silne zespoły, fajnie będzie się z nimi zmierzyć i zobaczyć gdzie stoimy – powiedział kapitan drużyny z Lublina Marcin Komenda w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim.

Spotkanie zostanie rozegrane w Arenie Ursynów. Przyjazd drużyny, w której gra Wilfredo Leon wywołał ogromne zainteresowanie wśród kibiców. Kto nie zdołał nabyć biletu, będzie mógł obejrzeć hitowe starcie na antenie Polsat Sport 1.

Transmisja TV na żywo i stream online meczu PGE Projekt Warszawa – Bogdanka LUK Lublin w sobotę 26 października o godzinie 14.45 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.