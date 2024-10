Prezes Jastrzębskiego Węgla wyłożył karty na stół. Oto ich najgroźniejszy rywal

Sezon w PlusLidze rozpoczął się na dobre, ale jeszcze zdecydowanie zbyt wcześnie, aby móc powiedzieć, które drużyny będą walczyć o mistrzostwo Polski. Kandydatów do finału play-off jest bowiem zbyt wielu. Z pewnością w gronie faworytów są obrońcy tytułu - Jastrzębski Węgiel. Prezes klubu Adam Gorol zdradził, kto może być ich największym rywalem w batalii o kolejne złoto.

Jastrzębianie w ostatnich latach nie mają sobie równych w PlusLidze, czego dowodem aż trzy tytuły mistrzowskie. O ile przez wiele sezonów klub miał w swojej gablocie tylko jedno złoto wywalczone w 2004 roku, tak obecnie wygląda ona o wiele bardziej okazale. A do tego warto dodać dwa awanse do finału Ligi Mistrzów, co czyni klub ze Śląska jednym z najlepszych nie tylko w Polsce, ale i Europie.

Nie może zatem dziwić, że jastrzębianie są faworytami do kolejnego złotego medalu w PlusLidze, aczkolwiek chętnych do najwyższego stopnia podium nie brakuje. Kto zatem, zdaniem Gorola jest największym rywalem w potyczce o mistrzostwo kraju?

- Jeżeli wskazać jedną drużynę, to stawiam na Wartę Zawiercie. To klub, który ma najmniejszą historię w PlusLidze spośród topowych. Uważam, że będzie najsilniejszym rywalem. Wymienić jednak naprawdę należy kilka drużyn, bo na pewno rywalizacja z Resovią Rzeszów, Projektem Warszawa, ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle czy LUK-iem Lublin będzie bardzo wyrównana. Moim zdaniem, a mówię to od pięciu lat, tak jest i nadal twierdzę, że każdy kolejny sezon będzie jeszcze trudniejszy - rzekł sternik klubu w rozmowie z JSW_SA.

Jastrzębski Węgiel po ośmiu meczach w PlusLidze plasuje się na drugiej lokacie z bilansem siedmiu zwycięstw i porażki, którą nieoczekiwanie poniósł w Częstochowie ze Steam Hemarpol Norwidem 2:3. Liderem jest wciąż niepokonana Bogdanka LUK Lublin, która w sobotnie popołudnie zagra na wyjeździe w hicie kolejki z PGE Projektem Warszawa. Z kolei mistrzowie Polski w poniedziałek zmierzą się w Bełchatowie z PGE GiEK Skrą.