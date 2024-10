Sławomir Szmal zdradził, jakie są jego cele jako Prezesa ZPRP. "Trzeba iść tą drogą"

Sławomir Szmal został wybrany Prezesem Związku Piłki Ręcznej w Polsce. W wywiadzie po zakończeniu wyborów opowiedział Szymonowi Rojkowi o tym, jakie są jego plany na najbliższe cztery lata, co będzie jego głównym celem jako prezesa i zdradził, że ma już za sobą jedno spotkanie zarządu związku.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Związku Piłki Ręcznej w Polsce rozpoczęło się w sobotnie przedpołudnie 26 października 2024 roku. Uprawnionych do głosowania było 79 delegatów reprezentujących kluby piłki ręcznej oraz wojewódzkie związki piłki ręcznej. Frekwencja delegatów wyniosła 100%.

ZOBACZ TAKŻE: Sławomir Szmal nowym prezesem Związku Piłki Ręcznej w Polsce

Po zwycięstwie nowy prezes stanął przed kamerami, by udzielić wywiadu. Podziękował za głosy i zapewnił, że zrobi wszystko, by spopularyzować piłkę ręczną i podnieść poziom reprezentacji Polski.

- Rok pracowałem, rozmawiałem z ludźmi i starałem się ich przekonać do mojego planu na piłkę ręczną. Dziękuję im, że oddali na mnie głos. Im bliżej wyborów, ten cień niepewności we mnie rósł. Jestem jednak zadowolony, że udało się zachować dyscyplinę - powiedział Szmal w rozmowie z Szymonem Rojkiem.

Przed Szmalem trudne zadanie, ale już zabrał się do pracy. Jak przyznał, już zorganizował pierwsze spotkanie działaczy.

- Właśnie mieliśmy krótkie spotkanie i zaproponowałem pierwszy termin spotkania zarządu. Ustalimy tam nasze dalsze cele, którego będziemy chcieli realizować. (...) Nie możemy zapominać, że mamy też reprezentacje młodzieżowe. Musimy się skupiać, by krok po kroku mogły się przygotowywać do ważnych imprez - zaznaczył Szmal.

Jaki zatem jest główny cel na następne cztery lata? Były bramkarz reprezentacji Polski chce się skupić przede wszystkim na popularyzacji piłki ręcznej wśród młodych ludzi.

- Chciałbym, żeby statystyka o młodzieży uprawiającej piłkę ręczną była większa i na tym będę się skupiał. Chciałbym też, żeby wyniki kadry były lepsze. Sport i budowanie struktur to jest proces. Uważam, że rozpoczęliśmy go już jakiś czas temu. Tą drogą trzeba iść, bo to przynosi efekty - zakończył prezes.

Sławomir Szmal ma 46 lat i jest byłym wybitnym piłkarzem ręcznym występującym na pozycji bramkarza i rekordzistą pod względem liczby oficjalnych spotkań międzypaństwowych w Biało-Czerwonych barwach. Szmal w latach 1998-2018 rozegrał w reprezentacji Polski 298 meczów, w tym czasie trzykrotnie zdobywając medal mistrzostw świata (srebrny w 2007 roku oraz brązowe w 2009 i 2015 roku) oraz dwukrotnie reprezentując Polskę na igrzyskach olimpijskich (w 2008 oraz 2016 roku). W 2009 roku Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej uznała Sławomira Szmala najlepszym piłkarzem ręcznym na świecie.

W trakcie klubowej kariery reprezentował barwy m.in. Warszawianki, Wisły Płock, TuS Nettelstedt-Lübbecke, Rhein-Neckar Löwen oraz Indsutrii Kielce. Po zakończeniu sportowej kariery Sławomir Szmal pracował m.in. w roli trenera bramkarzy reprezentacji Polski oraz dyrektora sportowego Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZPRP w Kielcach. W 2021 został członkiem Zarządu ZPRP oraz Wiceprezesem ZPRP ds. szkolenia sportowego.

Cała rozmowa w załączonym materiale wideo.