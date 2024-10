Startuje World Tour w short tracku. Gdzie oglądać?

Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się reprezentanci Polski w short tracku w piątkowych kwalifikacjach do pierwszych w tym sezonie zawodów z cyklu World Tour (zastąpi poprzednią formułę Pucharu Świata). W Montrealu Biało-Czerwoni zapewnili sobie dziesięć miejsc w konkurencjach indywidualnych oraz dwa w rywalizacji sztafet. Początek sobotnich zmagań w Polsacie Sport 3, a transmisja niedzielnych startów w Polsacie Sport Premium 2 i w Polsacie Sport 3.

Na starcie zawodów w Kanadzie szansę do startu będzie miało dziesięcioro Polaków. W rywalizacji kobiet wystąpi wracająca po zawieszeniu Natalia Maliszewska oraz Nikola Mazur, Kamila Stormowska i Gabriela Topolska, a rezerwową w rywalizacji sztafet jest Hanna Sokołowska. W konkurencjach męskich nasz kraj reprezentować będą Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Felix Pigeon i Diane Sellier, a rezerwowym w rywalizacji sztafet jest Neithan Thomas.

ZOBACZ TAKŻE: Śmierć legendy wstrząsnęła światem. Mija 35 lat od odejścia Jerzego Kukuczki

– Musimy dać czas Natalii na płynny powrót do ścigania na wysokich intensywnościach. To czego możemy się spodziewać, to walka. Powroty nie są łatwe, sport się zmienia dynamicznie – powiedziała trenerka polskiej kadry Urszula Kamińska.

Zmiany, zmiany, zmiany…

W porównaniu do lat ubiegłych zmieniona została formuła rozgrywania zawodów. Rywalizację w Pucharze Świata zastąpi cykl World Tour. Bez zmian jeśli chodzi o rywalizację kontynentalną - mistrzostwa Europy i mistrzostwa 4 Kontynentów odbędą się na dotychczasowych zasadach, podobnie jak i mistrzostwa świata, które kończyć będą sezon 2024/25. Cykl World Tour, który zastąpił dotychczasowe zmagania Pucharu Świata, może wydawać się tylko zmianą kosmetyczną, ale to tylko pozory.

Po pierwsze każda zawodniczka lub zawodnik będzie mógł wystartować na wszystkich trzech indywidualnych dystansach World Touru (500, 1000 i 1500 metrów), a nie na dwóch, jak w latach poprzednich. Od tego sezonu nie będzie podwójnych dystansów w każdym World Tourze. Nowym rozwiązaniem jest również sam sposób kwalifikacji do wyścigów głównych w konkurencjach indywidualnych. Najwyżej sklasyfikowana w rankingu dwudziestka zawodniczek czy zawodników zapewnia sobie awans do głównych eliminacji, bez konieczności startów w wyścigach prekwalifikacyjnych. Bez zmian rozgrywane będą zmagania sztafet kobiet, mężczyzn i mieszanej.

Udany początek Biało-Czerwonych!

Piątkowe kwalifikacje w Montrealu wypadły bardzo dobrze dla naszej kadry. W Kanadzie podczas inauguracyjnych zawodów Pucharu Świata na trzech dystansach indywidualnych (500, 1000 i 1500 metrów) awans do głównych wyścigów zapewniło sobie 10 naszych reprezentantów, kolejnych 10 szans mieliśmy w repasażach. Do tego w rywalizacji sztafet awans do półfinału zapewniła sobie sztafeta kobiet oraz mieszana. Niestety na etapie ćwierćfinału swój udział w tych zawodach zakończyła nasza męska sztafeta.

W sobotnich wyścigach medale wręczone zostaną na 1500 i 500 metrów mężczyzn oraz na 1000 metrów kobiet. Do tego decydujące rozstrzygnięcia zapadną w rywalizacji sztafet kobiet. Drugiego dnia zmagań w Kanadzie role się odwrócą i w konkurencjach indywidualnych o podium na dystansach 1500 i 500 metrów powalczą kobiety, a mężczyźni walczyć będą na dystansie 1000 metrów. Ponadto zostaną też rozegrane finały sztafet mężczyzn i mieszanej.

Pierwszego dnia finałowej rywalizacji kobiet w ćwierćfinale 1000 metrów kobiet awans zapewniła sobie Kamila Stormowska, a w repasażach o awans rywalizowały także Natalia Maliszewska i Gabriela Topolska, ale obu naszym łyżwiarkom nie udało się zakwalifikować do ćwierćfinału.

– Pierwsze zawody sezonu to często jest jedna wielka niewiadoma, ale pozytywne nastawienie mam przed każdymi zawodami, więc tu nic się nie zmienia – zapewniła Stormowska, która wraz z Michałem Niewińskim zaprezentowała się najlepiej podczas rozgrywanego przed sezonem we Włoszech prestiżowych zawodach Bormio Cup, który dla naszej kadry stanowił kwalifikację do startów w cyklu World Tour.

W Montrealu Stormowska i Niewiński wystartują we wszystkich trzech konkurencjach indywidualnych oraz w obu sztafetach.

– Wiem że ja odrobiłem pracę domową i jestem gotowy na zdobywanie medali. Moim celem jest zdecydowanie klasyfikacja generalna. Chciałbym być wysoko, a żeby być wysoko to muszę cały sezon plasować się na wysokich lokatach – podkreślił Niewiński.

Stormowska i Niewiński z awansem (prawie) w komplecie

W sobotnich startach Niewińskiego na pewno zobaczymy w ćwierćfinale na 500 metrów. W dzisiejszych repasażach na tym dystansie startowali także Łukasz Kuczyński oraz Diane Sellier, ale obaj nie zajęli miejsca premiowanego awansem. W półfinale 1500 metrów na razie nie będziemy mieli żadnego z Polaków. Niewiński w wyścigu głównym otrzymał karę po starciu z Francuzem Quentinem Fercoqiem i odpadł z dalszej rywalizacji. Do ćwierćfinału nie awansował także Felix Pigeon, który do samego końca walczył o miejsce premiowane awansem.

Ostatecznie po niezwykle emocjonującej końcówce ukończył swój wyścig na czwartym miejscu za Łotyszem Robertsem Kruzbergsem, Włochem Lucą Spechenhauserem i Chińczykiem Li Wenlongiem. Od ćwierćfinału zmagania na 1500 metrów rozpoczął rozstawiony Diane Sellier, który w swoim starcie był trzeci za Amerykaninem Claytonem de Clemente i Japończykiem Yui Matsubayashim, z którym walkę o drugą lokatę premiowaną awansem nasz zawodnik przegrał o 0’067 sekundy. Niestety, zarówno Pigeon jak i Sellier nie zdołali przebrnąć przez repasaże.

W sobotnich półfinałach rywalizacji sztafet kobiet zobaczymy naszą ekipę. Polki w półfinale startowały w składzie Gabriela Topolska, Kamila Stormowska, Nikola Mazur i Natalia Maliszewska i po niezwykle zaciętej rywalizacji uplasowały się na trzecim miejscu za ekipami Holandii i Włoch (nasze łyżwiarki do zwycięskiej sztafety „Oranje” straciły 0,218 sekundy), ale uzyskany czas dał im awans do półfinału, w którym rywalizować będą z Holandią, Kanadą i USA.

W niedzielnych finałowych zmaganiach sztafet medale zostaną rozdane w rywalizacji mężczyzn i „miksach”. Niestety, do półfinału nie udało się awansować naszym panom, którzy startując w składzie Diane Sellier, Michał Niewiński, Felix Pigeon i Łuksz Kuczyński w swoim wyścigu ćwierćfinałowym rywalizowali z Chinami, Kazachstanem i Turcją. Na jednym z okrążeń bliski upadku był jeden z łyżwiarzy chińskich, ale utrzymał równowagę i rozpoczął pościg za pozostałą trójką zawodników. Niestety, na jednym z wiraży upadek zaliczył Pigeon i tym samym Polacy stracili szanse na awans.

Rekord Polski nie pomógł…

Do półfinału awansowała nasza sztafeta mieszana. Natalia Maliszewska, Kamila Stormowska, Łukasz Kuczyński i Michał Niewiński w swoim wyścigu ćwierćfinałowym zajęli drugie miejsce tuż za Holendrami, wyprzedzając Japonię. W rozegranym już półfinale Polacy (Kuczyńskiego zastąpił Diane Sellier) uzyskali czas 2:38,879, poprawiając przy tym o 0’620 sekundy rekord Polski, nie zdołali jednak awansować do finału A. Biało-Czerwoni wyprzedzili Belgów, ale walkę o awans do wielkiego finału przegrali z ekipami Korei Południowej i Holandii. W niedzielę nasza sztafeta mieszana wystąpi w finale B (o miejsca 5-8).

W niedzielnych ćwierćfinałach kobiet na 500 metrów i mężczyzn na dystansie dwukrotnie dłuższym zobaczymy w komplecie naszych reprezentantów. Na najkrótszym dystansie wśród kobiet awans wywalczyły Nikola Mazur, Kamila Stormowska i Gabriela Topolska, a na 1000 metrów mężczyzn o awans do półfinału powalczą Michał Niewiński, Felix Pigeon i Diane Sellier. W półfinałach 1500 metrów kobiet zobaczymy Natalię Maliszewską i Kamilę Stormowską, a w repasażach o awans powalczy także Gabriela Topolska.

Kadra Polski na zawody World Tour w short tracku w Montrealu: Natalia Maliszewska, Hanna Sokołowska, Gabriela Topolska, Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński (wszyscy ŁKS Juvenia Białystok), Nikola Mazur, Kamila Stormowska, Diane Sellier, Neithan Thomas (wszyscy GKS Stoczniowiec Gdańsk) oraz Felix Pigeon (AZS KU Politechnika Opolska).

Sobotnia rywalizacja od 19:30 w Polsacie Sport 3, a początek niedzielnych startów od 18:30 w Polsacie Sport Premium 2 i od 20:25 w Polsacie Sport 3.

Plan transmisji zawodów Pucharu Świata w short tracku w Montrealu:

Sobota (26 października):

Godz. 19:06 (Polsat Sport 3) – ćwierćfinały 1000 metrów kobiet (w ćwierćfinałach wystartuje Kamila Stormowska, a w repasażach o awans powalczą także Natalia Maliszewska i Gabriela Topolska)

Godz. 19:32 (Polsat Sport 3) – półfinały 1500 metrów mężczyzn (w repasażach wystartują Felix Pigeon i Diane Sellier).

Godz. 20:07 (Polsat Sport 3) – finały 1500 metrów mężczyzn.

Godz. 20:43 (Polsat Sport 3) – półfinały 1000 metrów kobiet

Godz. 20:52 (Polsat Sport 3) – ćwierćfinały 500 metrów mężczyzn (w ćwierćfinałach wystartuje Michał Niewiński, a w repasażach o awans powalczą także Łukasz Kuczyński i Diane Sellier)

Godz. 21:07 (Polsat Sport 3) – finały 1000 metrów kobiet

Godz. 21:23 (Polsat Sport 3) – półfinały 500 metrów mężczyzn

Godz. 21:45 (Polsat Sport 3) – półfinały sztafet kobiet (w półfinale wystartują Polki)

Godz. 22:01 (Polsat Sport 3) – finały 500 metrów mężczyzn

Godz. 22:32 (Polsat Sport 3) – finały sztafet kobiet

Godz. 22:59 (Polsat Sport 3) – półfinały sztafet mężczyzn

(Polsat Sport Premium 2) - finały sztafety mieszanej (w półfinale wystartuje sztafeta Polski)

Niedziela (27 października):

Godz. 18:32 (Polsat Sport Premium 2) – finały sztafet mieszanych (w półfinale startuje sztafeta Polski)

Godz. 19:06 (Polsat Sport Premium 2) – półfinały 1500 metrów kobiet (w półfinale wystartują Natalia Maliszewska i Kamila Stormowska, a Gabriela Topolska powalczy w repasażach).

Godz. 19:24 (Polsat Sport Premium 2) – ćwierćfinały 1000 metrów mężczyzn (w ćwierćfinałach wystartują Michał Niewiński, Felix Pigeon i Diane Sellier).

Godz. 19:41 (Polsat Sport Premium 2) – finały 1500 metrów kobiet.

Godz. 20:17 (Polsat Sport Premium 2) - półfinały 1000 metrów mężczyzn.

Godz. 20:26 (Polsat Sport 3) – ćwierćfinały 500 metrów kobiet (w ćwierćfinałach wystartują Nikola Mazur, Kamila Stormowska i Gabriela Topolska).

Godz. 20:41 (Polsat Sport 3) – finały 1000 metrów mężczyzn.

Godz. 20:57 (Polsat Sport 3) – półfinały 500 metrów kobiet

Godz. 21:19 (Polsat Sport 3) – finały 500 metrów kobiet

Godz. 22:49 (Polsat Sport 3) – finały sztafet mężczyzn