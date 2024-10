Derby Warszawy dla Legii! Pierwsza taka wygrana

Legia okazała się - po raz pierwszy - lepsza od Dzików (73:66) w derbach Warszawy w ORLEN Basket Lidze. W poprzednim sezonie to Dziki, wówczas beniaminek rozgrywek, dwukrotnie wygrywali z legionistami.

Zdecydowanie lepiej w to spotkanie weszli gospodarze, którzy po trafieniach Shawna Jonesa i Kamerona McGusty'ego prowadzili 9:2. Później ta przewaga urosła nawet do 10 punktów dzięki zagraniu Michała Kolendy. Pojedyncze akcje Andre Wessona i Janariego Joesaara to zdecydowanie za mało. Świetny był ciągle McGusty, a po rzucie wolnym Andrzeja Pluty po 10 minutach było 23:12.

ZOBACZ TAKŻE: Czwarty mecz, czwarta wygrana. Trefl górą w starciu ze Stalą Ostrów

W drugiej kwarcie Nick McGlynn i Michał Aleksandrowicz starali się poprawiać sytuację przyjezdnych, ale to się udawało tylko na chwilę. Po rzutach Jawuna Evansa różnica wzrosła do 12 punktów. Wesson i Pamuła sprawiali jednak, że Dziki ciągle były w grze. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 40:32.

Na początku trzeciej kwarty po wsadzie Macieja Bendera zespół trenera Krzysztofa Szablowskiego zbliżył się na cztery punkty. Z jednej strony gospodarze nie pozwalali na nic więcej, ale też jednocześnie nie potrafili zbudować większej przewagi. Kolejne rzuty Kamerona McGusty'ego i Mate Vucicia sprawiały jednak, że po 30 minutach było 58:51.

W kolejnej części meczu przyjezdni nie zamierzali się poddawać! Po kolejnych zagraniach Andre Wessona i Rickeya McGilla przegrywali już tylko punktem. Po chwili Janari Joesaar dawał im prowadzenie. Świetnie reagował jednak na to Kameron McGusty i szybko wszystko obracało się na korzyść zespołu trenera Ivicy Skelina. Później kluczową trójkę dodał też Michał Kolenda i to Legia zwyciężyła 73:66.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Kameron McGusty z 23 punktami, 5 zbiórkami i 4 asystami. W ekipie gości wyróżniał się Nick McGlynn z 18 punktami i 6 zbiórkami.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ORLEN Basket Liga - 4. kolejka

Legia Warszawa - Dziki Warszawa 73:66 (23:12, 17:20, 18:19, 15:15)

Legia: Kameron McGusty 23, Shawn Jones 14, Jawun Evans 9, Michał Kolenda 8, Mate Vucic 6, Andrzej Pluta 5, Dominik Grudziński 5, Ojars Silins 3, Maksymilian Wilczek 0,

Dziki: Nick McGlynn 18, Andre Wesson 17, Janari Joesaar 9, Rickey McGill 8, Mateusz Szlachetka 6, Michał Aleksandrowicz 4, Maciej Bender 2, Piotr Pamuła 2, Denzel Andersson 0, Jarosław Mokros 0.

PLK.PL