Iga Świątek kontra rywalki w WTA Finals. Jaki jest bilans?

Z Gauff Świątek ma znakomity bilans 11-1. Po raz ostatni obie tenisistki spotkały się w półfinale tegorocznego French Open w Paryżu - zawodniczka z Raszyna zwyciężyła 6:2, 6:4.



Z Pegulą 23-letnia Polka wygrała dotychczas sześć meczów i przegrała cztery, w tym ostatni - w ćwierćfinale tegorocznego US Open 2:6, 4:6.

Natomiast jej bilans z Krejcikovą wynosi 2-2, ale w tym roku nie grały ze sobą.

Turniej rozpocznie się 2 listopada. Wtedy Aryna Sabalenka zmierzy się z Qinwen Zheng, a następnie Jasmine Paolini z Jeleną Rybakiną.

Polka zainauguruje swoje występy dzień później - jej rywalką będzie Krejcikova. Tego samego dnia Gauff zagra z Pegulą.

To będzie powrót Świątek do rywalizacji po przerwie od 5 września, kiedy we wspomnianym pojedynku uległa Peguli w ćwierćfinale US Open. W październiku najlepsza polska tenisistka zakończyła współpracę z trenerem Tomaszem Wiktorowskim, a jej nowym szkoleniowcem został Belg Wim Fissette.

