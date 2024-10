Nie tylko wyniki... Polski klub siatkarski podjął decyzję w sprawie trenera

Bartłomiej Piekarczyk (rocznik 1987) urodził się w Bielsku-Białej. Z bielskimi siatkarkami pracuje od 2015 roku – do 2018 pełnił rolę drugiego szkoleniowca, ale w sezonie 2018/19 rozpoczął pracę na stanowisku pierwszego trenera BKS. Pierwsze rozmowy z nowym trenerem okazały się prorocze. Piekarczyk mówił, że jego celem jest poprowadzić bielskie siatkarki w Lidze Mistrzyń… Wówczas wydawało się to czystą abstrakcją, a tymczasem w 2024 roku marzenia stały się rzeczywistością.

Trener Bartłomiej Piekarczyk poprowadził zespół w 162 meczach ligowych, z których 89 wygrał i 73 przegrał. Co ciekawe, w historii bialskiego klubu tylko Jerzy Matlak dłużej zajmował stanowisko pierwszego trenera i poprowadził go w 232 meczach.

Pod wodzą trenera Piekarczyka zespół systematycznie się rozwija. W poprzednim sezonie prowadzona przez niego drużyna zdobyła Puchar Polski i zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski. Obecny sezon siatkarki BKS rozpoczęły od wywalczenia AL-KO Superpucharu Polski siatkarek im. Andrzeja Niemczyka.

Jak przekonuje klub, wpływ na decyzję o przedłużeniu umowy z tym szkoleniowcem miały nie tylko znakomite wyniki. Ciekawe budowanie drużyny, w składzie której od lat miejsce znajdują nie tylko doświadczone zawodniczki, ale również wyselekcjonowane, młode siatkarskie talenty, ciężka praca, umiejętne podejście do zawodniczek i odpowiednia filozofia gry w siatkówkę, to elementy wyróżniające trenera Piekarczyka, którego kunszt doceniają już nie tylko w Bielsku-Białej, ale także w całej Polsce.

Bartłomiej Piekarczyk pozostanie w BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Jak ogłosił klub, będzie on szkoleniowcem tej drużyny przez kolejne dwa sezony.

– Jest mnóstwo powodów, dlaczego zdecydowałem się przedłużyć kontrakt o kolejne dwa sezony. Prywatnie oczywiście świetnie się tutaj czuję, a moja rodzina jest tu szczęśliwa. Dodatkowo sam pochodzę z Bielska-Białej i ten klub już na zawsze będzie mi bliski… Czuję ogromną radość, dumę i satysfakcję z prowadzenia tego zespołu – wyjaśnił swoją decyzję Bartłomiej Piekarczyk.

– BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała to klub profesjonalny w każdym aspekcie, który jest również świetnie zarządzany, co jest dla mnie bardzo istotne. Atmosfera w klubie sprzyja mojej filozofii pracy a relacje, jakie wytworzyliśmy w sztabie, z pracownikami biura czy wreszcie z zawodniczkami są niepowtarzalne i dają wielka motywację. To bardzo ważne otaczać się ludźmi, którzy mają wielką pasję do tego, co robią a tutaj takich nie brakuje! Oprócz tego mamy jeszcze wiele do wygrania i wierzę w to mocno, że idziemy w dobrym kierunku! – dodał trener, cytowany przez bkssa.pl.

Polsat Sport, bkssa.pl