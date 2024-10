Nowe wieści przed WTA Finals. Tenisistka nie poleci na turniej

Rok 2024 był dla Navarro przełomowy. Sezon rozpoczęła na 35. miejscu w rankingu WTA, ale dzięki świetnym występom udało jej się awansować do pierwszej "dziesiątki". Amerykanka osiągnęła m.in. półfinał US Open oraz dotarła do czwartej rundy Wimbledonu. Jej regularne występy w turniejach WTA, w tym ćwierćfinał w Miami i finał w Charleston, potwierdziły jej rosnącą formę i duży potencjał.

ZOBACZ TAKŻE: Rosyjski tenisista wpadł w szał! Krew polała się na korcie (WIDEO)

Pod koniec sezonu 23-latka zmagała się z problemami zdrowotnymi, które wpłynęły na jej występy. Po półfinale amerykańskiego turnieju wielkiego szlema, gdzie przegrała z Aryną Sabalenką, Navarro zaraziła się wirusem, który znacznie osłabił jej organizm. Mimo prób powrotu do pełnej formy, nie udało jej się w pełni wykurować, co ostatecznie wykluczyło ją z udziału w WTA Finals.

W Rijadzie rozlosowano grupy tegorocznych WTA Finals, a Iga Świątek trafiła do grupy pomarańczowej, gdzie zmierzy się z Coco Gauff, Jessicą Pegulą i Barborą Krejcikovą. Krejcikova, która ma być pierwszą rywalką Świątek, jeszcze we wtorek trenowała w Pradze, co wzbudziło spekulacje na temat jej udziału w turnieju. Świątek rozpocznie swoje zmagania 3 listopada, a po jej meczu odbędzie się drugi pojedynek grupy pomarańczowej.

Losowanie z drugiego koszyka było korzystne dla Polki, ponieważ ma ona znakomity bilans z Gauff, wygrywając z nią 11 z 12 meczów. Świątek uniknęła Jeleny Rybakiny, która ma dodatni bilans w starciach z Polką, oraz Qinwen Zheng, której uległa na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.