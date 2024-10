Rosyjski tenisista wpadł w szał! Krew polała się na korcie (WIDEO)

Andriej Rublow zakończył swój udział w turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu już na etapie 1/16 finału, przegrywając z Francisco Cerundolo. Podczas meczu Rosjanin, znany z wybuchowego temperamentu, wielokrotnie tracił panowanie nad emocjami, co doprowadziło do niebezpiecznych incydentów na korcie.

Podczas meczu z Argentyńczykiem Cerundolo, Rublow ponownie pokazał swoje trudności z kontrolowaniem emocji. Już na początku drugiego seta, po popełnieniu prostego błędu, Rosjanin kilkukrotnie uderzył rakietą w swoje kolano, co spowodowało krwawienie. Mimo to kontynuował grę, ale jego frustracja narastała, co prowadziło do kolejnych wybuchów złości.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek kontra rywalki w WTA Finals. Jaki jest bilans?

Następnie, podczas własnego serwisu, 27-latek ponownie nie zapanował nad nerwami, co wywołało reakcję jednego z kibiców, który próbował go dopingować. Złoty medalista igrzysk olimpijskich z Tokio odpowiedział mu krótkim, nieuprzejmym poleceniem, aby się uciszył. To jednak nie zakończyło jego wybuchów. W przerwie między gemami, wściekły tenisista chwycił butelki z wodą i z dużą siłą rzucił nimi o kort, co nie umknęło uwadze internautów.

Pomimo tych incydentów, Rosjanin kontynuował grę, choć ostatecznie przegrał mecz w dwóch setach (7:6, 7:6). Jego zachowanie na korcie wzbudziło wiele kontrowersji i komentarzy, a niektórzy obserwatorzy sugerują, że tenisista potrzebuje pomocy, aby zapanować nad swoimi emocjami. Rublow zajmuje obecnie siódme miejsce w rankingu ATP, w tym sezonie triumfował w Madrycie i Hongkongu.

Cały incydent w materiale wideo poniżej: