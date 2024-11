PKO BP Ekstraklasa: Raków Częstochowa - Stal Mielec. Relacja live i wynik na żywo

Zdecydowanymi faworytami tego spotkania są gospodarze, którzy na początku sezonu zmagali się z wygrywaniem przed własną publicznością, ale trzy ostatnie starcia przy Limanowskiego kończyli zwycięstwami. Podopieczni Marka Papszuna w poprzedniej kolejce zremisowali bezbramkowo we Wrocławiu ze Śląskiem i są niepokonani w PKO BP Ekstraklasie od 30 sierpnia. Piłkarze spod Jasnej Góry plasują się na trzecim miejscu w tabeli ze stratą punktu do drugiej Jagiellonii Białystok oraz czterech "oczek" do prowadzącego Lecha Poznań.

W zupełnie innym położeniu jest Stal, która na ligowy triumf czeka od 5 października, zdobywając tylko punkt w trzech ostatnich potyczkach. To właśnie w poprzedniej serii gier mielczanie zainkasowali "oczko" za domowy remis z Zagłębiem Lublin 2:2. Ekipa z Podkarpacia plasuje się na 14. pozycji i ma tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową.

W poprzednim sezonie Raków wygrał u siebie ze Stalą 2:0. Cztery ostatnie potyczki obu drużyn w Częstochowie kończyły się zwycięstwami miejscowych. Mielczanie na ligowy triumf pod Jasną Górą czekają od 2017 roku.

