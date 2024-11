PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE GiEK Skra Bełchatów. Gdzie obejrzeć?

Aluron CMC Warta Zawiercie i PGE GiEK Skra Bełchatów zagrają ze sobą w spotkaniu 10. kolejki PlusLigi. Która z drużyn okaże się lepsza w tej potyczce? Gdzie obejrzeć mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE GiEK Skra Bełchatów? Transmisja w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

Oba zespoły w ligowej tabeli dzieli pięć oczek. Wyżej plasują się zawiercianie. Aluron CMC Warta spróbuje wrócić na zwycięskie tory po ostatniej porażce. Podopieczni Michała Winiarskiego musieli uznać wyższość Trefla Sopot. Ekipa z Trójmiasta wygrała to spotkanie po tie-breaku. Drużyna z Zawiercia potrzebuje wygranej, by zbliżyć się do czołowej trójki.

PGE GiEK Skra z pewnością jednak nie ułatwi zadania rywalom. Bełchatowianie w tym sezonie grają w kratkę - zwycięstwa przeplatają porażkami. W ostatniej serii gier siatkarze Gheorghe Cretu przegrali 1:3 z Jastrzębskim Węglem. Czy tym razem dopiszą do swojego dorobku zwycięstwo.

Sobota w PlusLidze zapowiada się bardzo interesująco. Starcie Aluron CMC Warty z PGE GiEK Skrą będzie pierwszym ciekawym meczem tego dnia. Jakim rezultatem się zakończy?

Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE GiEK Skra Bełchatów. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE GiEK Skra Bełchatów w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek 14:45.

Polsat Sport