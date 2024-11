Wciąż bez lidera, ale zwycięsko! ZAKSA górą w derbach Opolszczyzny

Faworytami derbów byli podopieczni trenera Andrei Gianiego, którzy po 9 rozegranych spotkaniach mieli na koncie 17 punktów i plasowali się na 6. miejscu w tabeli. PSG Stal z kolei wygrała zaledwie dwa z ośmiu meczów i z 8 zdobytymi punktami była w tabeli PlusLigi 12., mając tylko dwa "oczka" przewagi nad strefą spadkową. Dodatkowo ekipa z Nysy przystępowała do tego prestiżowego starcia bez Michała Gierżota, który wypadł ze składu - być może nawet na kilka tygodni - z powodu zapalenia płuc (osłabieni brakiem swojego lidera Bartosza Kurka byli także przyjezdni, ale reprezentant Polski pauzuje już od dłuższego czasu, więc jego nieobecności można się było spodziewać).

Mimo to pierwsza partia należała do ekipy trenera Daniela Plińskiego, która po fatalnym początku (ZAKSA błyskawicznie wyszła na czteropunktowe prowadzenie) złapała odpowiedni rytm i dzięki bardzo dobrej grze Dawida Dulskiego i Kamila Kosiby zdołała wyjść z tarapatów i zdołała wygrać 25:23.

Druga odsłona meczu miała podobny przebieg: znów na kilkupunktowe prowadzenie bardzo szybko wyszli kędzierzynianie (7:3), ale gospodarzom nie tylko udało się doprowadzić do wyrównania, ale i objąć prowadzenie (19:18, potem 22:21). Ostatnie słowo należało jednak do ZAKSY: Mateusz Rećko najpierw zapunktował z bardzo trudnej pozycji, a chwilę później - niewzruszony gwizdami próbujących go zdeprymować kibiców - zaserwował asa, który zakończył tego seta wynikiem 25:23 dla ekipy trenera Gianiego.

Trzeci set był najbardziej wyrównany, prowadzenie zmieniało się kilka razy, a tylko raz - przy stanie 22:19 dla ZAKSY - którejś z drużyn udało się odskoczyć rywalowi na więcej niż dwa "oczka". Mało tego, nawet przy trzypunktowym prowadzeniu w takim momencie tej partii kędzierzynianie musieli się jeszcze napracować, by ją wygrać, ponieważ PSG Stal zdobyła kilka punktów z rzędu i po asie serwisowym Dulskiego zdołała nawet doprowadzić do wyrównania. Końcówka ponownie należała jednak do gości, którzy wygrali 25:23.

Czwarta partia bardzo długo przebiegała pod dyktando gospodarzy, którzy w pewnym momencie prowadzili nawet czterema punktami. ZAKSA z kolei na prowadzenie wyszła po raz pierwszy dopiero przy stanie 17:16. Mimo to podopieczni trenera Andrei Gianiego po raz kolejny wytrzymali presję w końcówce seta i - wykorzystując pierwszą piłkę meczową - wygrali tę partię 25:21 i całe spotkanie 3:1.

MVP starcia został Marcin Janusz, rozgrywający ZAKSY.

PlusLiga - 10. kolejka

PSG Stal Nysa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 1:3 (25:23, 23:25, 23:25, 21:25)