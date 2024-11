Stało się! Ważna informacja dotycząca polskiego siatkarza! Kibice na to czekali

Na ten moment czekał nie tylko sam zainteresowany, ale i wielu polskich kibiców. Transfer Śliwki do Japonii odbił się szerokim echem i był jednym z głośniejszych w tegorocznym okienku. Wszak mowa o jednej z gwiazd PlusLigi i etatowym reprezentancie Polski.

Medalista olimpijski z Paryża zasilił szeregi Suntory, przechodząc z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Nie mógł wcześniej zadebiutować w nowych barwach, ponieważ leczył kontuzję kolana.

Ten moment nastąpił w niedzielę, gdy jego zespół rywalizował z Tokio Great Bears, w składzie którego pojawił się Maciej Muzaj. Ekipa ze stolicy wygrała 3:2. Pierwszy set padł łupem Suntory 25:17. Następnie do wyrównania doprowadziły "Niedźwiedzie", triumfując 25:20. To właśnie w końcówce drugiej partii na parkiecie zameldował się Śliwka. Na premierowy punkt przy jego nazwisku czekał do trzeciego seta.

Kolejne dwie odsłony to znowu wygrana najpierw Suntory 26:24, a następnie tokijczyków 25:20. Tie-break był bardzo wyrównany i zakończył się minimalnym zwycięstwem Great Bears 15:13.