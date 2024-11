Niecodzienny transfer w PlusLidze. Były siatkarz Warty Zawiercie zagra w Suwałkach

Zespół Ślepska Malow Suwałki wzbogacił się o nowego zawodnika. Do Drużyny dołączył Gorgi Gorgiev. 32-letni rozgrywający zastąpi na pozycji Matiasa Sancheza, który w ostatniej kolejce rozgrywek doznał poważnej kontuzji.

Jeszcze przed rozpoczęciem meczu Ślepsk Malow Suwałki - PSG Stal Nysa urazu dostał rozgrywający Matias Sanchez. Diagnoza okazała się bardzo zła - Argentyńczyk złamał jeden z palców u stopy i czeka go przerwa w grze.

Włodarze klubu zareagowali bardzo szybko. W zastępstwie dla 28-latka znaleziono zastępstwo. Nowym siatkarzem zespołu z północno-wschodniej Polski został Gjorgi Gjorgiev. Macedończyk trenuje już z zespołem.



- Cieszymy się, że stosunkowo szybko udało nam się pozyskać jakościowego zawodnika, który wesprze nasze przygotowania do nadchodzących spotkań PlusLigi i zapewni prawidłowy przebieg zaplanowanych przez nasz sztab treningów. (...) Cierpliwie czekamy na powrót Matiasa i dmuchamy na zimne, dzięki czemu będzie mógł on w pełnym spokoju wracać do zdrowia. Nie chcemy wychodzić przed szereg i niepotrzebnie przyspieszać procesów, które mają swój czas i miejsce. Zdrowie jest najważniejsze - powiedział Wojciech Winnik, prezes zarządu Ślepska Malow Suwałki, cytowany na oficjalnym profilu strony.

🆕 Gjorgi Gjorgiev dołączył do Ślepska Malow Suwałki! 32-letni rozgrywający wspomoże biało-niebieskich na czas nieobecności Matiasa Sancheza, który przed 9. kolejką #PlusLiga doznał złamania palca w stopie.







Witamy w Suwałkach, Gjorgi! 🤝

32-letni siatkarz miał już okazję występować w PlusLidze. W sezonie 2020/2021 bronił barw Aluronu CMC Warty Zawiercie. W swojej bogatej karierze grał także w Paris Volley, Hebaru Pazardzhik, Cambrai Volley oraz tureckich drużynach - Hatay Büyükşehir Belediyespor i Bursa Büyükşehir Belediyespor.