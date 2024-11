Świątek i Pegula zmierzą się w ostatnim meczu fazy grupowej. Do tej pory Polka ograła Barborę Krejcikovią i przegrała z Coco Gauff. Amerykanka natomiast przegrała zarówno z Krejcikovą, jak i ze swoją rodaczką.

Do tej pory Świątek i Pegula wielokrotnie się ze sobą mierzyły. Po raz ostatni podczas tegorocznego US Open, kiedy to Pegula niespodziewanie ograła Świątek w ćwierćfinale. Po tej porażce raszynianka zrobiła sobie kilkumiesięczną przerwę od startów.

Świątek nadal ma szansę na wyjście z grupy. Polka musi pokonać Pegulę i liczyć na wygraną Gauff z Krejcikovą.

Świątek - Pegula. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Pegula? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani tenisa. Świątek i Pegula zmierzą się w czwartek 7. listopada. Godzina meczu Świątek - Pegula nie jest jeszcze znana.

BS, Polsat Sport