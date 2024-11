Idze Świątek i Coco Gauff przyszło się zmierzyć w ramach kolejnego meczu WTA Finals. Wiadomo, że zwyciężczyni tego pojedynku zapewni sobie awans do półfinału turnieju. Jakim wynikiem zakończyło się to spotkanie? Kto wygrał mecz? Wynik meczu Iga Świątek - Coco Gauff w artykule.

Dla obu pań jest to drugie spotkanie w grupie "pomarańczowej" w tegorocznych rozgrywkach w Rijadzie. Co więcej, jest ono decydujące w kwestii awansu do dalszej fazy turnieju. Wiadomo już, że z grupy "fioletowej" do półfinału dostała się Aryna Sabalenka.

Zarówno Świątek, jak i Gauff wygrały swoje pierwsze spotkania. Polka po fantastycznym powrocie ze stanu 4:6, 0:3 wygrała starcie z Barborą Krejcikovą. Amerykanka z kolei dość łatwo ograła swoją rodaczkę Jessicę Pegulę 6:3, 6:2.

Iga Świątek - Coco Gauff. Kto wygrał? Wynik meczu

Wynik meczu Iga Świątek - Coco Gauff oraz obszerna relacja pojawią się w artykule tuż po zakończeniu spotkania.