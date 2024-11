Kylian Mbappe poza kadrą! Skąd taka decyzja?

Szkoleniowiec nie ujawnił, jakie są powody tej decyzji. Powiedział tylko, że jest to "decyzja jednorazowa", a sam zawodnik deklarował, że chce dołączyć do zespołu. Deschamps dodał, że nie ma informacji o tym, aby Mbappe doznał jakieś urazu we wtorkowym meczu w Lidze Mistrzów, w którym Real Madryt przegrał 1:3 z AC Milan.

"To moja decyzja. Myślę, że tak jest lepiej" - powiedział Deschamps. Nie chciał mówić o powodach podjęcia decyzji o rezygnacji z napastnika, ale powiedział, że nie ma to związku z ostatnimi doniesieniami szwedzkich mediów, że była gwiazda Paris Saint-Germain była przedmiotem śledztwa w sprawie gwałtu.

W Lidze Narodów Francja zagra 14 listopada u siebie z Izraelem, a 17 listopada na wyjeździe z Włochami. Do zespołu na te spotkania wracają pomocnicy Adrien Rabiot i NGolo Kante oraz obrońca Dayot Upamecano. Po raz pierwszy powołanie do reprezentacji otrzymał 23-letni bramkarz Lille Lucas Chevalier.

To już drugi przypadek w ostatnim czasie, że Mbappe nie otrzymuje powołania do reprezentacji. Miesiąc temu opuścił dwa mecze Ligi Narodów z Izraelem i Belgią, za co spotkał się we Francji z krytyką.

Wtedy Mbappe był po kontuzji, gdy pod koniec września doznał urazu ścięgna udowego. Pomimo tego wtedy zagrał 34 minuty przeciwko Lille (0:1) w Lidze Mistrzów, a potem znalazł się w wyjściowym składzie na ligowy mecz z Villarrealem. W październiku Deschamps go nie powołał, gdyż - jak twierdził - zawodnik nie jest odpowiednio przygotowany, ponieważ rozegrał zbyt mało meczów.

Były gracz Paris Saint-Germain został kapitanem reprezentacji Francji, po tym jak Antoine Griezmann ogłosił zakończenie kariery w drużynie narodowej. Zawodnik Realu Madryt zawsze był zaangażowany w grę dla Les Bleus. W latach 2017-2024 wystąpił w 84 meczach "Trójkolorowych" z rzędu.

BS, PAP