Niezwykłe osiągnięcie rywalki Igi Świątek. Może zakończyć sezon z uśmiechem

Jelena Rybakina zakończyła już tenisowe zmagania w tym roku. Do średnio udanych może zaliczyć udział w WTA Finals. W Rijadzie przegrała dwa pierwsze spotkania - z Jasmine Paolini i Qinwen Zheng. Już wtedy stało się jasne, że nie awansuje do kolejnej fazy turnieju.

Na zakończenie swojego udziału Kazaszka mierzyła się z Aryną Sabalenką. Dość niespodziewanie Białorusinka uległa swojej rywalce w trzech setach, ponosząc pierwszą porażkę od dłuższego czasu.

Warto wspomnieć, że 26-latka z Mińska jest od 21 października nową liderką rankingu WTA. Było to zatem nie pierwsze nieoczekiwane zwycięstwo Rybakiny tego typu. Kazaszka wygrała z panującą akurat tenisistką już po raz szósty.

Co ciekawe, aż cztery z sześciu zwycięstw Rybakina odniosła nad... Igą Świątek. Pozostałe dwa razy wygrywała z Sabalenką.

Zwycięstwa Jeleny Rybakiny w pojedynkach z liderkami rankingu WTA:

Jelena Rybakina vs Iga Świątek, czwarta runda Australian Open 2023 (6:4, 6:4)

Jelena Rybakina vs Iga Świątek, półfinał w Indian Wells 2023 (6:2, 6:2)

Jelena Rybakina vs Iga Świątek, ćwierćfinał Internazionali d'Italia 2023 (2:6, 7:6(3), 2:2 (krecz Polki))

Jelena Rybakina vs Aryna Sabalenką, ćwierćfinał w Pekinie 2023 (7:5, 6:2)

Jelena Rybakina vs Iga Świątek, półfinał w Stuttgarcie 2024 (6:3, 4:6, 6:3)

Jelena Rybakina vs Aryna Sabalenką, faza grupowa WTA Finals 2024 (6:4, 3:6, 6:1)