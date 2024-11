Tragedia na stadionie Bayernu. Kibic zmarł podczas meczu LM. Jest oświadczenie

W środowy wieczór Bayern Monachium pokonał 1:0 Benfikę w meczu czwartej kolejki Ligi Mistrzów. Wydarzenia boiskowe zostały jednak przyćmione tragedią, do której doszło na trybunach. W trakcie spotkania zmarł bowiem jeden z kibiców niemieckiej drużyny. Klub wydał oświadczenie w tej sprawie.

Bayern przystępował do meczu z Benfiką z silnym pragnieniem zwycięstwa. Do tej pory monachijczykom wiodło się bowiem w Lidze Mistrzów w kratkę - raz wygrali, dwa razy przegrali. Od samego początku spotkanie miało jednostronny obraz. Gospodarze atakowali i przeważali, a goście skupiali się na obronie. Bawarczycy długo bili głową w mur, ale w końcu znaleźli wyłom w defensywie Portugalczyków. W 67. minucie do siatki trafił Jamal Musiala, zapewniając tym samym zwycięstwo swojej drużynie.

Tym, co mogło zwrócić uwagę postronnego widza, była bardzo stłumiona radość zarówno kibiców, jak i piłkarzy. W nocy okazało się, co było powodem takiego stanu rzeczy. Wszystko wyjaśnił komunikat, który krótko przed godziną 1 wystosował w mediach społecznościowych Bayern Monachium.

"W meczu fazy ligowej Ligi Mistrzów z Benfiką Lizbona zwycięstwo Bayernu Monachium 1:0 zostało zepchnięte na dalszy plan ze względu na smutne wydarzenie. Nagły wypadek medyczny na trybunach Allianz Arena od początku przyćmił mecz. Ze względu na to fani na Südkurve powstrzymali się od głośnego dopingu swojej drużyny, a klub również ograniczył relacje z tego meczu. Około godzinę po końcowym gwizdku mistrzowie Niemiec otrzymali smutną wiadomość, że kibic zmarł w drodze do szpitala. FC Bayern łączy się z bliskimi w żałobie" - czytamy.

Według relacji monachijskich mediów, akcja reanimacyjna na stadionie trwała już od trzeciej minuty. Była kontynuowana w drodze do szpitala, ale zakończyła się niepowodzeniem.