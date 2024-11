Najdłuższy set w historii siatkówki! Aż trudno uwierzyć, ten wynik szokuje

Standardowy set w siatkówce halowej kończy się na 25. punktach zdobytych przez jedną drużynę. Czasem gra się na przewagi, aż jedna z ekip odskoczy na dwa punkty. Zdarzały się jednak prawdziwe maratony, w których oba zespoły zdobywały nawet powyżej 56. punktów. To najdłuższe sety w historii siatkówki halowej.

KAL Jumbos - Rush & Cash w Korei Południowej

Rekordzistami są siatkarze koreańskich drużyn KAL Jumbos - Rush & Cash. Historyczny pojedynek miał miejsce 26 listopada 2013 roku. Gospodarze wygrali dwa pierwsze sety i zbliżyli się do pewnego zwycięstwa. To trzecia partia była wyjątkowa.



Oba zespoły rywalizowały ze sobą blisko godzinę. Kibice zgromadzeni w hali zobaczyli aż 110 punktów. Normalnie starczyłoby to na więcej niż dwa sety, ale wtedy zamknięto zaledwie jedną partię. W walce na wyniszczenie, lepsi okazali się siatkarze KAL Jumbos, którzy wygrali 56:54. Do dzisiaj jest to najdłuższy set w historii siatkówki halowej.

Najdłuższy set w historii europejskiej siatkówki klubowej

W Europie dwukrotnie w jednym secie siatkówki halowej padał wynik 54:52. Po raz pierwszy miało to miejsce w 2002 roku. We włoskiej Serie A Sisley Treviso podejmowało zespół Bre Banca Cuneo. Jedna z partii była wyjątkowo wyrównana. Zakończyła się długą grą na przewagi. Zespół z Treviso wygrał 54:52.



Drugi taki wynik padł w 2007 roku w lidze greckiej. Tam AEK Ateny pokonał u siebie 54:52 drużynę PAOK Saloniki.

Nieoficjalny rekord

Nieoficjalnym rekordem w siatkówce jest wynik 87:85. Według przekazów padł on w 1979 roku w lidze czechosłowackiej w meczu z udziałem zespołu Triest Baranovice. Na ten moment nie ma jednak wiarygodnych źródeł, które by to potwierdziły, dlatego wynik ten podaje się raczej w formie ciekawostki.

Najdłuższy maraton w historii siatkówki

Tym razem mowa nie o secie, a o najdłuższej rozgrywce siatkarskiej w historii. Miała ona miejsce w dniach 2-6 stycznia 2017 roku w holenderskiej miejscowości Amstelveen. Tam rozegrano maraton gier organizowany przez SVU Volleybal w hali VU Sportscentre. Zmagania trwały dokładnie 101 godzin, dzięki czemu zapisały się w historii jako najdłuższy maraton siatkarski w hali. Wynik ten zapisano w księdze rekordów Guinnessa.

Najdłuższy set w historii PlusLigi

Również w rodzimej PlusLidze zdarzają się wyjątkowo zacięte partie. Wzbudzają one wiele emocji wśród kibiców i siatkarzy. Historyczny mecz w miał miejsce 28 lutego 2020 roku. Wówczas Czarni Radom rywalizowali ze Ślepskiem Suwałki.



W jednym secie siatkarze grali ze sobą aż 59 minut. Partia ta zakończyła się wygraną Czarnych 44:42. Oni też triumfowali w całym meczu 3:1. Do dziś rekord ten nie został pobity. To najdłuższy set w historii PlusLigi.



W najbardziej zaciętych meczach walka toczy się punkt za punkt. Rzadko jednak zdarzają się partie, w których jedna z drużyn osiąga w granicach 40. punktów. To wyjątkowe wydarzenia, które na długo zapadają w pamięć kibiców.