PKO BP Ekstraklasa: Korona Kielce - Lechia Gdańsk. Relacja live i wynik na żywo

W ostatniej kolejce kielczanie pokonali na wyjeździe GKS Katowice (2:1) i oddalili się od strefy spadkowej. Szkoleniowiec Korony przyznał, że na Górnym Śląsku nie zagrali jakiegoś wybitnego spotkania, ale liczą się przede wszystkim trzy punkty.

„Nie był to wielki mecz w naszym wykonaniu, ale zwycięski. Nie ma sensu dorabiać do tego jakiejś ideologii. Analizowaliśmy to spotkanie, przedstawiliśmy momenty, w których mogliśmy zachować się lepiej, pochwaliliśmy drużynę za te dobre, bo takie też były. Ale teraz przed nami jest Lechia, GKS przeszedł do historii” – powiedział Zieliński na czwartkowej konferencji prasowej przed sobotnim meczem.

Z 15 zdobytych do tej pory punktów, aż 9 kielczanie wywalczyli na wyjeździe. Gorzej im się wiedzie na własnym stadionie, na którym przegrali dwa ostatnie mecze (z Piastem Gliwice 0:2 i Lechem Poznań 2:3). Teraz jest szansa na przełamanie tej złej passy, bo Korona zmierzy się z teoretycznie słabszą drużyną od ostatnich rywali. Lechia jest na przedostatniej pozycji w tabeli i ma pięć punktów mniej od zespołu ze stolicy regionu świętokrzyskiego.

„W teorii wszystko jest proste, ale w sobotę czeka nas bardzo ciężki mecz. Lechia jest rzeczywiście w bardzo ciężkiej sytuacji, ale takie zespoły są mocno zdeterminowane. Zdajemy sobie sprawę, że dla nich będzie to bardzo ważny mecz, ale dla nas też. Zwycięstwo da nam chwilę spokoju, dlatego w zespole panuje pełna mobilizacja” - zapewnił szkoleniowiec, który scharakteryzował najbliższego rywala.

„Zespół, który w cuglach wygrał pierwszą ligę, grający bardzo ofensywną piłkę. Mają świetne fazy przejściowe, idą bardzo fajnie po przechwycie do kontry. Dysponują kilkoma bardzo szybkimi zawodnikami, na to musimy zwrócić szczególną uwagę. Mają oczywiście swoje problemy w defensywie, stracili najwięcej bramek, ale w sobotę nie będzie to już takie ważne. Będzie się liczyło tylko to, co obie drużyny zaprezentują na boisku” – podkreślił Zieliński.

Lechia co prawda znajduje się strefie spadkowej, ale na wyjeździe potrafiła pokonać w tym sezonie Górnika Zabrze (3:2) i zremisować z Piastem Gliwice(3:3). „W Białymstoku przegrali w samej końcówce 2:3. Dlatego w naszym szeregach nie ma żadnego samouspokojenia, ani tym bardziej lekceważenia rywala. Przed nami mecz o bardzo dużym ciężarze gatunkowym, mamy tego świadomość” – zaznaczył szkoleniowiec, który jest zdania, że w sobotę kibice powinni zobaczyć ciekawe spotkanie.

„Lechia gra ofensywną piłkę. Ich wyjazdowe mecze obfitowały w dużą liczbę bramek, tak było w Białymstoku, Gliwicach czy Zabrzu. Ale my mamy tez swoje, ambicje i marzenia. Chcemy zagrać tak, aby publika była zadowolona, dlatego zapowiada się ciekawy mecz” – mówił trener Korony.

W zespole nie ma żadnych nowych urazów. W kadrze meczowej znajdzie się także Adrian Dalmau. Hiszpański napastnik w meczu pucharowym z rezerwami Lecha złamał nos, jeśli zagra to wystąpi w specjalnej masce na twarzy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Korona Kielce - Lechia Gdańsk od godziny 12.15 na Polsatsport.pl.

IM, PAP