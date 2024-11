Kurek wrócił na boisko, a tu takie słowa Fornala. To poszło na żywo!

Dokładnie po ośmiu tygodniach (czyli 56 dniach) przerwy Bartosz Kurek znów pojawił się na boisku w meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel. Nie był jeszcze w stanie zagrać na dłuższym dystansie, ale wchodził na krótkie zmiany. Po raz pierwszy wszedł na parkiet w końcówce pierwszego seta. Wywalczył w tym meczu trzy punkty – pierwszy w końcowym fragmencie trzeciego seta, dwa kolejne w końcówce czwartej partii. Skończył trzy z czterech ataków, a jeden z nich zakończył mecz, w którym ZAKSA ograła jastrzębian 3:1.

Finalnie ZAKSA okazała się lepsza od zespołu mistrzów Polski. Kurek może nie odegrał znaczącej roli, ale z pewnością był wsparciem dla swojej ekipy. Fizyczną dyspozycję swojego reprezentacyjnego kolegi docenił przyjmujący Jastrzębskiego Węgla, Tomasz Fornal.

- Czy ja wiem, czy Bartek jest w słabej formie. Miałem okazję z dwa razy wyskoczyć (do bloku) to go nie poczułem, więc chyba jest "w sztosie". Fajnie, że zaczął trenować i wrócił do zdrowia. Najważniejsze, że może pomóc drużynie, bo będzie bardzo ważną postacią, jak nie najważniejszą. To jest taki organizm, że on potrzebuje dwa treningu i skacze, jakby był "w sztosie" - powiedział w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz.

Przypomnijmy, że 14 września ZAKSA Kędzierzyn-Koźle rozpoczęła obecny sezon PlusLigi wyjazdowym spotkaniem z PGE Projektem Warszawa. W pierwszym secie tego meczu pechowego urazu oka doznał właśnie Kurek. Jak się okazało, sprawa była na tyle poważna, że kapitan reprezentacji Polski przez dłuższy czas był wyłączony z treningów.

Cała rozmowa z Tomaszem Fornalem w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport