Trener Świątek przemówił po WTA Finals. Jasny komunikat, nie pozostawił złudzeń

Iga Świątek w niefortunnych okolicznościach odpadła na etapie fazy grupowej z turnieju WTA Finals w Rijadzie. Polka, z bilansem dwóch zwycięstw i tylko jednej porażki, nie zdołała zakwalifikować się do półfinału. Mimo to nowy szkoleniowiec raszynianki - Wim Fissette - jest zadowolony z przebiegu rozgrywek.

Świątek przystąpiła do zmagań w Arabii Saudyjskiej z nadzieją na obronę tytułu sprzed roku oraz bezpośrednią walkę o pierwsze miejsce w rankingu WTA. Wielu kibiców, ekspertów oraz dziennikarzy miało jednak świadomość, że Polka wraca do gry po prawie dwumiesięcznej przerwie, dodatkowo z nowym trenerem - Wimem Fissettem. Jej postawa na korcie była zatem zagadką.

23-latka z Raszyna rozpoczęła zmagania od zwycięstwa po bardzo trudnym meczu z Barborą Krejcikovą. Następnie uległa późniejszej triumfatorce turnieju - Coco Gauff. Na koniec Polka pewnie wygrała z Darią Kasatkiną (która zastąpiła kontuzjowaną Jessikę Pegulę).

Mimo dwóch zwycięstw Świątek nie udało się awansować do półfinału WTA Finals. To ogromny pech, który w tych zmaganiach przydarza się bardzo rzadko. Co więcej, najlepsza polska tenisistka nie wróciła też na szczyt światowego notowania.

Sytuację Polki postanowił skomentować jej nowy szkoleniowiec. Fissette zamieścił w mediach społecznościowych post, w którym podziękował organizatorom WTA Finals za przygotowanie turnieju. Napisał też parę słów o Świątek.

- Pierwszy turniej z Igą już za mną. Przybyliśmy tu, żeby zwyciężyć, ale wiele się nauczyliśmy. Bycie częścią tego zespołu było prawdziwą przyjemnością, zarówno na korcie, jak i poza nim. Wielkie gratulacje dla organizatorów WTA Finals. To była świetna, pierwsza edycja rozgrywek w Rijadzie - można przeczytać pod najnowszą fotografią.

Wiceliderka rankingu WTA nie kończy jednak sezonu, ponieważ niebawem będzie reprezentować Polskę w turnieju Billie Jean King Cup w Maladze.