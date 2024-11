GP Barcelony. Solidarność z Walencją. Gdzie obejrzeć?

Po genialnym ściganiu, które zafundowali nam Jorge Martin i Pecco Bagnaia w Malezji, pora na ostatnie starcie w walce o tytuł mistrza świata MotoGP. Zawodni ekipy Prima Pramac Jorge Martin przystępuje do ostatniego spotkania sezonu 2024 w uprzywilejowanej pozycji, z przewagą 24 punktów nad rywalem. Już w sobotnim sprincie może sobie zapewnić tytuł mistrzowski.

Jedyne, co musi zrobić, to wywalczyć o dwa punkty więcej od Bagnaii. Brzmi łatwo? Tak, ale listopadowa walka na torze w Katalonii wcale nie musi być łatwa. Niższe temperatury, tor o najniższej przyczepności nawierzchni w kalendarzu, inna alokacja opon Michelin i ogromne nerwy - to elementy, z którymi będzie musiał sobie poradzić Jorge w drodze po tytuł. Tytuł, który może być historyczny, bo wywalczony przez zawodnika z ekipy niefabrycznej. Niewielu dokonało tego w historii MotoGP - Rossi w 2001, Lucchinelli w 1981, Uncini w 1982 i Roberts Sr. w 1978. Klub, do którego może dołączyć Martin, jest bardzo elitarny i wyjątkowy. A w Barcelonie spodziewamy się wyjątkowego ścigania, które rozstrzygnie losy tytułu mistrzowskiego.



Wszystkie sesje treningowe, kwalifikacje i wyścigi na Polsat Sport Premium 2, Polsatsport.pl oraz Polsat BoxGo.



Dodatkowo w niedzielę wieczorem o godzinie 20:00 na Polsatsport.pl pokażemy galę wręczenia nagród, a we wtorek od godziny 10:00 - testy MotoGP z Barcelony.