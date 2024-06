Drugie miejsce Marczyka i Gospodarczyka w Rajdzie Warmińskim

27. Rajd Warmiński był imprezą rozgrywaną na zasadach rajdu okręgowego. Łącznie zawodnicy mieli do pokonania nieco ponad 50 kilometrów odcinków specjalnych w okolicach Olsztyna. Stawka była międzynarodowa, gdyż wielu zawodników potraktowało start na Warmii jako trening przed ORLEN 80. Rajdem Polski – rundą Rajdowych Mistrzostw Świata, która odbędzie się już w nadchodzący weekend.

ZOBACZ TAKŻE: Najmłodszy mistrz świata wściekły po premierze książki. "Nikt nie zapytał mnie o zgodę"

Dokładnie z takiego założenia wyszli również Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Załoga ORLEN Team skupiała się na sprawdzeniu różnych ustawień samochodu i na jak najlepszym przygotowaniu do wielkiego rajdowego święta, które wystartuje w przyszły czwartek. Miko i Szymon prezentowali bardzo dobre tempo i ostatecznie zakończyli rajd na 2. miejscu w klasyfikacji generalnej, przegrywając wyłącznie z Nikołajem Griazinem i Konstantinem Aleksandrowem. Jest to półfabryczna załoga Citroena i absolutna czołówka Rajdowych Mistrzostw Świata w kategorii WRC 2. Dobry wynik na tle takich rywali świadczy o tym, że Polacy są przygotowani do rywalizacji w mazurskim klasyku.

- Bardzo się cieszę, że przyjechaliśmy na Rajd Warmiński w ramach naszego ostatniego sprawdzianu przed ORLEN 80. Rajdem Polski. W okolicach Olsztyna pokonaliśmy trzy odcinki specjalne w trzech pętlach, co dało łącznie dziewięć prób. Na każdym z nich zajmowaliśmy 2. miejsce w klasyfikacji generalnej za Nikołajem Griazinem i Konstantinem Aleksandrowem. Oni jechali bardzo szybko, ale to w końcu zwycięzcy Rajdu Portugalii w klasie WRC 2 sprzed nieco ponad miesiąca. Cieszę się, bo mogliśmy tutaj trenować i porównywać nasze czasy na tle ścisłej czołówki Rajdowych Mistrzostw Świata. Zawsze start w rajdzie to lepsze przygotowanie, niż kolejne testy. Teraz udajemy się do Mikołajek i już wkrótce rozpoczniemy zapoznanie z trasą ORLEN 80. Rajdu Polski. Zapraszamy na tę imprezę wszystkich kibiców – to będzie prawdziwe święto motorsportu – podsumował Marczyk.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- To było bardzo dobre przetarcie przed naszym kolejnym wyzwaniem. Trzy pętle odcinków pozwoliły nam na przetestowanie kilku różnych ustawień samochodu – a przecież to było tutaj najważniejsze. Oczywiście myślami jesteśmy już przy ORLEN 80. Rajdzie Polski. To będą cztery niezwykle trudne dni pełne zaciętej rywalizacji, więc trzymajcie kciuki – zachęcił Szymon Gospodarczyk, który jest pilotem Miko Marczyka.

ORLEN 80. Rajd Polski odbędzie się w dniach 27-30 czerwca. Po ceremonii startu na rynku w Mikołajkach, rywalizację zapoczątkuje próba Mikołajki Arena, która rozpocznie się w najbliższy czwartek o godzinie 19:05.

Informacja prasowa