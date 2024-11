Wilfredo Leon podsumował igrzyska w Paryżu. "Kolejna próba za cztery lata"

Wilfredo Leon i Nikola Grbić byli gośćmi Bożeny Pieczko i Marcina Lepy przed rozpoczęciem Gali Olimpijskiej. Siatkarz i trener wrócili wspomnieniami do emocji towarzyszących im podczas najważniejszych spotkań.

15 listopada w Centrum Olimpijskim PKOl odbywa się Gala Olimpijska podsumowująca Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024. Wyróżnieni zostaną medaliści olimpijscy, którzy dali wszystkim Polakom powody do dumy w stolicy Francji. Wśród nich znaleźli się siatkarze, którzy medal najważniejszej imprezy czterolecia wywalczyli po 48 latach.

Tuż przed rozpoczęciem konferencji z Wilfredo Leonem i Nikolą Grbiciem porozmawiali reporterzy Polsatu Sport. Zarówno siatkarz, jak i jego trener, nie kryli emocji, wspominając igrzyska, a zwłaszcza półfinał z USA. Po wielu latach Biało-Czerwoni przełamali też słynną "klątwę ćwierćfinału".

- Kolejna próba będzie za cztery lata. Mam nadzieję, że zostało jeszcze trochę miejsca na ścianie olimpijczyków dla nas. To, co najważniejsze: zrobiliśmy już wielki krok do przodu i czekamy na kolejne igrzyska. (...) Nie będzie już tego tekstu, że przegraliśmy ćwierćfinał. Teraz trzeba będzie mówić o finale - powiedział Leon.

Podobne zdanie miał trener Grbić. Dodał też, że za cztery lata w Los Angeles kadra chce powalczyć o upragnione złoto.

- Zrobiliśmy coś bardzo ważnego. Myślę, że wygraliśmy mecz jako team i dlatego jestem dumny. (...) Kiedy wygrasz półfinał - wygrałeś srebro, ale jeśli przegrasz w finale to przegrałeś złoto - dodał selekcjoner reprezentacji Polski.

Gala Olimpijska to jedno z głównych wydarzeń organizowanych przez Polski Komitet Olimpijski. Odbywa się po każdych igrzyskach olimpijskich. Jej celem jest nagrodzenie medalistów olimpijskich oraz przypomnienie sukcesów z igrzysk. To ważny i wzruszający moment dla każdego sportowca. Medal olimpijski jest bowiem najwyższym i najważniejszym trofeum w karierze.

W gali uczestniczą przede wszystkim polscy medaliści i ich trenerzy, bo to główni bohaterowie tych wydarzeń, ale także sponsorzy i partnerzy Olimpijskiej Reprezentacji Polski, a także zaproszeni goście – członkowie Polskiej Rodziny Olimpijskiej.