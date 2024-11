Prezes powiedział wprost! "Musi powstać obiekt godny takiego miasta jak Warszawa"

Marcin Lepa w programie Polsat Sport Talk zapytał prezesa Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, Rafała Tatarucha o to, dlaczego w Warszawie brakuje dużego sportowego obiektu sportowego, podobnego do tych w Gdańsku, Łodzi, Gliwicach czy w Krakowie.

- Ja sobie nie wyobrażam, żeby w Warszawie nie było takiego obiektu. Stolica jest trochę taką pustynią infrastrukturalną, jeśli chodzi o sport. Musimy myśleć o tym, żeby powstał obiekt godny takiego miasta jak Warszawa. To jest ogromne miasto. Kibice domagają się, żeby tutaj przyciągać najważniejsze imprezy. Dlaczego mistrzostwa świata w piłce siatkowej, w piłce ręcznej czy inne imprezy mogą być rozgrywane w innych miastach w Polsce? Bo mają odpowiednie obiekty. Gdyby Warszawa też taki obiekt miała, a będzie on niezbędny w kontekście naszych starań o organizację igrzysk olimpijskich, byłoby zupełnie inaczej. Oczywiście to nie jest jedyny problem. Są inne elementy, które będą musiały zostać zmodernizowane - zaznaczył Rafał Tataruch.

ZOBACZ TAKŻE: Szok w świecie sportu! Gwiazda zawieszona za ustawianie meczów

Prezes odniósł się również do tego, że nie tylko Warszawa będzie mogła starać się o zorganizowanie zawodów w poszczególnych konkurencjach olimpijskich.

- Nie tylko Warszawa miałaby być jedynym organizatorem tej imprezy, pewnie głównym, ale każde miasto w Polsce będzie mogło aplikować o zorganizowanie poszczególnych zawodów sportowych. Nadmieniłem wcześniej kajakarstwo i wioślarstwo. Niektóre obiekty potrzebują modernizacji, ale najważniejsze, że kilka z nich już jest zbudowanych. Pewne zmiany będą kosztowały miliony, ale na bazie niektórych miejsc możemy stworzyć coś naprawdę pięknego już dla dwóch wyżej wymienionych dyscyplin - podsumował.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport