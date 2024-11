Hajto i Kołtoń ostro o reprezentacji! "To jest katastrofa"

Polska w poniedziałek przegrała na PGE Narodowym ze Szkocją 1:2 po golu w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. Porażka spowodowała, że Biało-Czerwoni po raz pierwszy w historii spadli z Dywizji A Ligi Narodów. W obecnym sezonie tych rozgrywek Polakom udało się wygrać na wyjeździe ze Szkotami oraz zremisować z Chorwacją. Pozostałe mecze to same porażki piłkarzy Probierza.

W programie Polsat Futbol Cast Hajto i Kołtoń debatowali nad obecną sytuacją reprezentacji.

- Statystyki są brutalne, w Lidze Narodów zdobywamy 0.67 punktu na mecz - zaczął Hajto.

- To jest katastrofa. W całej kadencji Michała Probierza jest 1.82. Tomek muszę Ciebie zapytać, co zrobić? - zapytał Kołtoń.

- Trzeba przeanalizować potencjał i umiejętności piłkarzy do tego, co chcemy grać. Od zarania dziejów, od czasów Włodzimierza Lubańskiego, Grzegorza Laty czy Zbigniewa Bońka nasza reprezentacja rewelacyjnie się broniła plus byliśmy niesamowici w kontrach. Przecież to nie jest brzydki futbol. Uparliśmy się, że będziemy ultraofensywnie grali i zrobimy zmianę pokoleniową, bo ogólnie cały czas jest taki przekaz. Można robić zmiany powoli, ale nie zapominajmy o wynikach, a wyniki są brutalne - zaznaczył Hajto.

- Jak ja jeszcze słyszę, że bardzo dobrze pokazaliśmy się na finałach mistrzostw Europy, to ktoś irracjonalnie ocenia daną sytuację. Idziemy w dobrym kierunku, mając najgorsze statystyki w historii polskiej piłki? Szczerze, po ludzku coś jest nie tak. Coś się wymknęło spod kontroli - zakończył były reprezentant Polski.

IM, Polsat Sport