Znamy podział na koszyki el. MŚ 2026. Spełnił się czarny scenariusz dla Polski

Po zakończonej fazie grupowej tegorocznej edycji Ligi Narodów UEFA poznaliśmy już podział na koszyki przed grudniowym losowaniem eliminacji mistrzostw świata 2026. Niestety, Polska po degradacji do niższej dywizji znalazła się w drugim koszyku i nie uniknie gry z wymagającym rywalem.

Podopieczni Michała Probierza do samego końca walczyli o uniknięcie spadku z elity Ligi Narodów, ale tego celu nie udało się zrealizować. Biało-Czerwoni przegrali najpierw w Portugalii 1:5, aby kilka dni później ulec u siebie ze Szkocją 1:2, tracąc gola w doliczonym czasie gry. W efekcie zajęli ostatnie miejsce w grupie.

To niesie ze sobą poważne konsekwencje, nie tylko związane ze spadkiem do niższej dywizji. Mowa o rozstawieniu w eliminacjach mundialu. Polacy spadli do drugiego koszyka, w którym są Ukraina, Turcja, Szwecja, Walia, Węgry, Serbia, Grecja, Rumunia, Norwegia, Słowacja i Czechy.

W pierwszym koszyku nie brakuje największych potęg - Francji, Hiszpanii, Anglii, Portugalii, Holandii, Belgii, Włoch, Niemców, Chorwatów. Są również Szwajcarzy, Duńczycy i Austriacy.

Bezpośredni awans na mistrzostwa świata 2026 w USA wywalczą tylko triumfatorzy grup. Z kolei zespoły z drugich miejsc oraz cztery najwyższej rozstawione ekipy z Ligi Narodów zagrają w barażach o cztery dodatkowe miejsca. W sumie na mundialu w Stanach Zjednoczonych zagra 16 z 54 reprezentacji z Europy, które biorą udział w eliminacjach.

Losowanie grup eliminacyjnych odbędzie się 13 grudnia w Zurychu.

Podział na koszyki:

Koszyk 1: Francja, Hiszpania, Anglia, Portugalia, Holandia, Belgia, Włochy, Niemcy, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Austria

Koszyk 2: Ukraina, Turcja, Szwecja, Walia, Polska, Węgry, Serbia, Grecja, Rumunia, Norwegia, Słowacja, Czechy

Koszyk 3: Szkocja, Słowenia, Irlandia, Albania, Macedonia Północna, Gruzja, Finlandia, Islandia, Irlandia Północna, Izrael, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra

Koszyk 4: Bułgaria, Luksemburg, Białoruś, Armenia, Kosowo, Kazachstan, Azerbejdżan, Estonia, Cypr, Wyspy Owcze, Łotwa, Litwa

Koszyk 5: Mołdawia, Malta, Andora, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino