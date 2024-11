Zadecydował karny w ostatniej minucie! Niespodzianka w meczu Niemców

We wtorek 19 listopada odbyły się ostatnie mecze fazy grupowej tej edycji Ligi Narodów. Naprzeciwko siebie stanęły między innymi piłkarskie reprezentacje Niemiec i Węgier.

Wydawało się, że piłkarze prowadzeni przez Juliana Nagelsmanna bez większych problemów poradzą sobie z przeciwnikami. Mimo to nasi zachodni sąsiedzi mieli spory problem, by przebić się przez defensywę oponentów. Ostatecznie udało im się to dopiero w 76. minucie, kiedy na listę strzelców wpisał się Felix Nmecha.

Co ciekawe, jeszcze przed ostatnim gwizdkiem Węgrzy byli w stanie wyrównać. W ostatniej chwili rzut karny na gola zamienił Dominik Szoboszlai. Zegar wskazywał wówczas dziewiątą doliczoną minutę, a sędzia pierwotnie doliczył... zaledwie cztery.

Węgry - Niemcy 1:1 (0:0)

Bramki: Dominik Szoboszlai 90+9 - Felix Nmecha 76