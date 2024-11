Sensacja w Olsztynie! Bogdanka LUK Lublin pokonana

Olsztynianie pod wodzą Marcina Mierzejewskiego zaczęli grać lepiej niż na początku sezonu. Widać to było także w pierwszych akcjach tego spotkania. Gospodarze grali spokojnie, czego nie można było powiedzieć o ich rywalach (11:7), którzy wyraźnie słabo weszli w mecz. Niesieni dopingiem kibiców zgromadzonych w hali Urania siatkarze z Olsztyna poszli za ciosem i pewnie zwyciężyli w premierowej odsłonie tego meczu.

Drugi set rozpoczął się już zdecydowanie inaczej. Zespół Massimo Bottiego wszedł w swój rytm, a to zaczęło odbijać się na wyniku (6:9). Gospodarze nie zamierzali jednak odpuszczać i w połowie stawki to oni prowadzili trzema "oczkami" (17:14). Nie pomagała nawet niezła dyspozycja Wilfredo Leona. Jego vis a vis Nicolas Szerszeń grał świetne zawody i to właśnie on poprowadził olsztynian do zwycięstwa również w drugiej partii.

Najbardziej wyrównanym momentem piątkowych zmagań był początek trzeciego seta. Oba zespoły grały punkt za punkt aż do momentu, gdy w pole serwisowe powędrował Leon. Przyjmujący zdobył trzy punkty zagrywką, a potem mocno przyczynił się do sukcesów w kolejnych akcjach. Mimo że wydawało się, że tym razem to goście wygrają, stało się inaczej. Wciąż świetnie spisywał się Szerszeń, mocno wspierany przez Moritza Karlitzka i fenomenalnego tego dnia Pawła Cieślika. Goście świetnie spisywali się za to na zagrywce, a końcówka była niezwykle pasjonująca. W tej wojnie nerwów lepsi okazali się olsztynianie, którzy wygrali całe spotkanie 3:0.

Dzięki temu zwycięstwo Indykpol AZS Olsztyn "uciekł" ze strefy spadkowej PlusLigi. W tym momencie siatkarze tego klubu plasują się na 12. miejscu w tabeli. Lublinianie zajmują trzecią pozycję.

Indykpol AZS Olsztyn - Bogdanka LUK Lublin 3:0 (25:19 , 25:21, 30:28)

Indykpol AZS Olsztyn: Paweł Cieślik, Jan Hadrava, Szymon Jakubiszak, Moritz Karlitzek, Nicolas Szerszeń, Eemi Tervaportti - Kuba Hawryluk (libero) - Manuel Armoa, Daniel Gąsior.

Bogdanka LUK Lublin: Aleks Grozdanow, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Jan Nowakowski, Kewin Sasak, Mikołaj Sawicki - Thales Hoss (libero) - Maciej Czyrek, Mateusz Malinowski, Fynnian McCarthy, Bennie Tuinstra.