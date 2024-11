Trener Asseco Resovii Rzeszów powiedział "pas"! Rozstanie po dwóch latach

Jednym z głównych czynników wpływających na decyzję 48-latka był fakt, że miesiąc temu urodziła mu się córka - Lilianne. Mężczyzna chciał bardziej poświęcić się rodzinie.

- Z ciężkim sercem podjąłem decyzję o rezygnacji z funkcji głównego trenera reprezentacji Kanady. Przeżyliśmy razem dwa wspaniałe lata... byliście fantastycznym zespołem do trenowania. Zwycięstwa i porażki zanikają, ale relacje trwają wiecznie i to właśnie sprawiło, że ta decyzja była tak trudna - powiedział Sammelvuo.

Fin był szkoleniowcem Kanadyjczyków od 2022 roku. Dzięki niemu siatkarze z Kraju Klonowego Liścia wywalczyli awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu i zdobyli tytuł wicemistrzów Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów.

48-letni szkoleniowiec jest w Polsce bardzo znany. Od 2022 roku do stycznia 2024 roku był trenerem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Wywalczył to, co w klubowej siatkówce najcenniejsze - zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Do tego dołożył wicemistrzostwo Polski, Puchar oraz Superpuchar. W sezonie 2024/2025 prowadzi Asseco Resovię Rzeszów.

Na razie nie wiadomo, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Kanady.