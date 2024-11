Siatkarskie reprezentacje wycofane z rozgrywek! "Decyzję podjęliśmy z ciężkim sercem"

W 2024 roku męska kadra Estonii, prowadzona przez trenera Alara Rikberga, bardzo dobrze zaprezentowała się w rozgrywkach Złotej Ligi Europejskiej, którą zakończyła tuż za podium, przegrywając mecz o 3. miejsce z Czechami 2:3.

- Do ostatniej chwili omawialiśmy z działaczami Związku możliwość występu w tych zmaganiach, przyglądaliśmy się budżetowi, ale pragmatyzm wymagał w tym momencie podjęcia właśnie takiej decyzji. Przed eliminacjami Mistrzostw Europy będziemy mogli zagrać pięć meczów towarzyskich i postaramy się jak najlepiej wykorzystać te spotkania do przygotowań do kluczowych tegorocznych starć - powiedział Rikberg w rozmowie z dziennikiem "Postimees".

W podobnym tonie wypowiadał się Andres Toobal, trener żeńskiej reprezentacji Estonii, która w 2024 roku również - choć z dużo gorszym skutkiem (zaledwie 1 zwycięstwo i przedostatnie, 11. miejsce) - występowała w Złotej Lidze Europejskiej.

- Niestety, nasza obecna sytuacja wymagała podjęcia tej trudnej decyzji, ale postaramy się, żeby najlepsza forma przyszła na sierpniowe mecze eliminacyjne - powiedział Toobal.

Hanno Pevkur, prezes estońskiej federacji siatkarskiej, nie ukrywał, że obie reprezentacje zostały wycofane z Ligi Europejskiej ze względu na problemy finansowe Związku.

- Nie była to dla nas łatwa decyzja i podjęliśmy ją z ciężkim sercem. W ostatnim czasie udało nam się zarówno zatrzymać przy kadrach naszych głównych sponsorów, jak i pozyskać nowych, ale rosnące koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia sprawiły, że musieliśmy wycofać się z tych rozgrywek - przyznał uczciwie Pevkur.

Po dwóch rozegranych spotkaniach eliminacji Mistrzostw Europy męska kadra Estonii ma na koncie 6 punktów za zwycięstwa 3:1 nad Izraelem i 3:0 nad Chorwacją i zajmuje 1. miejsce w tabeli podgrupy D kwalifikacji. Kolejne starcia - z tymi samymi rywalami - ekipa Alara Rikberga rozegra w sierpniu 2025 roku.

Dużo gorzej walkę o ME rozpoczęły podopieczne Andresa Toobala, które przegrały 1:3 z Izraelem i 0:3 ze Słowenią i z zerowym dorobkiem punktowym zamykają tabelę podgrupy C kwalifikacji.