Nie było łatwo, ale to zrobili! 13. zwycięstwo PGE Projektu Warszawa

Jeszcze przed rozpoczęciem tego spotkania z obozu gości napłynęły informacje, że na parkiecie na pewno nie pojawi się Jakub Kochanowski. Przyczyną nieobecności środkowego Projektu oraz reprezentacji Polski były problemy zdrowotne.

ZOBACZ TAKŻE: Te zespoły wygrały najmniej meczów w poszczególnych sezonach PlusLigi (GALERIA)

Początek tego meczu zwiastował spore emocje. Zarówno gdańszczanie, jak i warszawianie grali dobrze, a same akcje mogły się podobać kibicom zgromadzonym w Ergo Arenie. Mniej więcej w połowie seta gospodarze zdobyli cztery punkty z rzędu, w których duży udział miał zagrywający wówczas Paweł Pietraszko. Wydawało się, że ta seria wystarczy, ale wtem w pole serwisowe udał się Karol Borkowski. On również pomógł w zdobyciu kilku punktów i po chwili było 19:19. Więcej szczęścia w końcówce sprzyjało gospodarzom i to oni mogli cieszyć się ze zwycięstwa 25:23.

Drugiego seta dużo lepiej rozpoczęła drużyna prowadzona przez Piotra Grabana (3:7). Wyraźnie rozkręcił się Artur Szalpuk i to on stał się motorem napędowym Projektu. Przewaga gości rosła, a gra gdańszczan zupełnie się załamała. O przebiegu tej partii gospodarze z pewnością szybko musieli zapomnieć.

I chyba im się to udało, a przynajmniej na taki stan rzeczy wskazywała pierwsza część kolejnego seta. Siatkarze Mariusza Sordyla wyraźnie "wrócili" i zaczęli grać dużo lepiej. W połowie tej partii goście wypracowali trzy punkty przewagi, które okazały się bezcenne. W końcówce przewaga stołecznej drużyny jeszcze się powiększyła. Świetnie grał Bartłomiej Bołądź, który stał się najlepiej punktującym zawodnikiem na boisku. Po chwili było już 1:2 w setach.

I choć gdańszczanie dobrze rozpoczęli czwartego seta (8:6), grali niespokojnie i nieco chaotycznie. Rywale nie dość, że nadrobili stratę, to jeszcze "odskoczyli" (13:17). Gospodarze powoli zaczęli tracić wiarę w zwycięstwo, a to było jak woda na młyn dla warszawskiej drużyny. Brązowi medaliści z poprzedniego sezonu nie stracili koncentracji i ze spokojem dokończyli tego seta, przypieczętowując zwycięstwo w całym spotkaniu.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Trefl Gdańsk - PGE Projekt Warszawa 1:3 (25:23, 18:25, 20:25, 21:25)

Trefl Gdańsk: Gijs Jorna, Lukas Kampa, Moustapha M Baye, Aliaksiej Nasewicz, Paweł Pietraszko, Rafał Sobański - Voitto Koykka (libero) - Jakub Czerwiński, Kamil Droszyński, Jakub Jarosz, Bartłomiej Mordyl, Piotr Orczyk

PGE Projekt Warszawa: Bartłomiej Bołądź, Jan Firlej, Jurij Semeniuk, Artur Szalpuk, Kevin Tillie, Andrzej Wrona - Damian Wojtaszek (libero) - Karol Borkowski, Tobias Christian Brand, Michał Kozłowski, Linus Weber