Ostatni moment na wybór Sportowca Roku w Plebiscycie #Guttmanny2024! Głosowanie tylko do środy!

Oddaj swój głos!

Plebiscyt #Guttmanny to wyjątkowa okazja, by uhonorować osiągnięcia polskich paralimpijczyków, którzy na igrzyskach w Paryżu zdobyli 23 medale, w tym osiem złotych, prezentując światowy poziom i niezłomnego ducha walki. Ich wyniki to dowód, że ciężka praca i determinacja prowadzą do sukcesów. Głosowanie odbywa się TUTAJ i trwa do 27 listopada.

- Plebiscyt #Guttmanny to święto sportu i determinacji. To moment, w którym możemy oddać hołd nie tylko wyjątkowym wynikom sportowym, ale także sile charakteru, którą nasi paralimpijczycy pokazują każdego dnia. Zachęcam wszystkich do udziału w głosowaniu – każdy głos to wyraz wsparcia dla ich niezwykłej drogi – mówi Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.

Wspierajmy mistrzów!

- Sportowcy rywalizujący o statuetkę #Guttmanna to prawdziwi bohaterowie, którzy przekraczają własne granice i pokazują, że niemożliwe nie istnieje. Głosując w plebiscycie, stajemy się częścią ich sukcesów i wspieramy piękną ideę sportu, który łączy, motywuje i zmienia rzeczywistość na lepsze. Dołączmy do tego ruchu! – dodaje Robert Korzeniowski, ambasador polskiej reprezentacji paralimpijskiej.

Do końca głosowania został tylko tydzień! Wesprzyj swojego faworyta TUTAJ.

Finałowa Gala #Guttmanny2024

Gala, podczas której wręczane będą statuetki we wszystkich kategoriach: Sportowiec Roku 2024, Trener/Trenerka Roku 2024, Organizacja Sportowa Roku 2024, Wydarzenie Sportowe Roku 2024 oraz Drużyna Roku 2024, odbędzie się 7 grudnia w Warszawie.

Informacja prasowa