Podział punktów w Będzinie! Siatkarze Ślepska wyraźnie lepsi w tie-breaku

Siatkarze Nowak-Mosty MKS Będzin przegrali ze Ślepskiem Malow Suwałki 2:3 w zaległym meczu 8. kolejki PlusLigi. Pierwszą partię pewnie wygrali gospodarze, w dwóch kolejnych górą była drużyna z Suwałk. Będzinianie doprowadzili do tie-breaka, który jednak zakończył się zdecydowanym zwycięstwem Ślepska.

Premierowa odsłona toczyła się pod dyktando siatkarzy z Będzina. Gospodarze zaczęli budować przewagę przy zagrywkach Brandona Koppersa (7:4). Później jeszcze powiększali punktową różnicę (14:8, 20:12), grali skuteczniej w ataku, a rywale popełniali sporo błędów. Jeden z nich zakończył tę jednostronną partię (25:15).





W drugiej partii role się odwróciły. Ton wydarzeniom na boisku nadawali siatkarze z Suwałk (3:6, 10:15). Po ataku Bartosza Filipiaka było już 14:19 i wówczas gospodarze ruszyli do odrabiania strat. Złapali kontakt z rywalami (20:21), ale w kluczowym momencie seta dwa asy posłał Paweł Halaba, a brakujący punkt dołożył skutecznym atakiem Filipiak (20:25).

Set numer trzy miał podobny scenariusz do poprzedniego. Grający skutecznie w ataku przyjezdni wypracowali sobie solidną zaliczkę (7:12, 11:17), a gospodarze zerwali się do walki i złapali kontakt po serii dobrych zagrywek Dominika Depowskiego (18:19). Końcówka znów jednak potoczyła się po myśli suwalczan. Dwa błędy rywali i skuteczny atak Konrada Stajera rozstrzygnęły seta na ich korzyść (22:25).

Początek kolejnej odsłony przyniósł wyrównaną rywalizację obu zespołów (7:7). Później przewagę zaczęli budować gospodarze (11:8, 15:11). W odpowiedzi poszła punktowa seria Ślepska przy zagrywkach Matiasa Sancheza (15:17). Po ataku Pawła Halaby było 20:22, ale pięć kolejnych akcji wygrali będzinianie! Dwie akcje skończył Brandon Koppers, po jednej Dominik Depowski i Mateusz Siwicki, a w ostatniej błąd popełnili rywale (25:22).

Rozstrzygnięcie nastąpiło więc w tie-breaku. Efektownie rozpoczęli go suwalczanie (1:4), którzy w kolejnych akcjach kontynuowali dobrą grę i po punktowym bloku mieli aż sześć oczek zaliczki przy zmianie stron (2:8). Po niej serię dobrych zagrywek kontynuował Henrique Honorato i różnica wzrosła do dziesięciu punktów (2:12). Wówczas przebudzili się siatkarze MKS i wygrali... pięć kolejnych akcji (7:12). Na odrobienie strat było już jednak za późno. Dwa błędy gospodarzy i blok suwalczan zakończyły to spotkanie (7:15).



Skrót meczu MKS - Ślepsk:



Najwięcej punktów: Brandon Koppers (28), Damian Schulz (16) – MKS; Bartosz Filipiak (23), Henrique Honorato (15), Paweł Halaba (13), Konrad Stajer (11) – Ślepsk. Siatkarze Ślepska lepiej punktowali zagrywką (4–7) oraz blokiem (7–13); sporo błędów własnych po obu stronach (30–31). MVP: Bartosz Filipiak (18/39 = 46% skuteczności w ataku + 1 as + 4 bloki).

Nowak-Mosty MKS Będzin – MKS Ślepsk Malow Suwałki 2:3 (25:15, 20:25, 22:25, 25:22, 7:15)

MKS: Dominik Depowski, Valerii Todua, Damian Schulz, Brandon Koppers, Bartłomiej Wójcik, Mateusz Szpernalowski – Maciej Olenderek (libero) oraz Patryk Szwaradzki, Filip Popiwczak (libero), Artur Ratajczak, Luka Tadić, Mateusz Siwicki. Trener: Dawid Murek.

Ślepsk: Henrique Honorato, Konrad Stajer, Bartosz Filipiak, Paweł Halaba, Quentin Jouffroy, Matias Sanchez – Mateusz Czunkiewicz (libero) oraz Marcin Krawiecki, Joaquin Gallego, Damian Wierzbicki. Trener: Dominik Kwapisiewicz.