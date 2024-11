Szokujące statystyki Legii. Nikt w Europie nie ma takich liczb

W czwartej kolejce Ligi Konferencji podopieczni Goncalo Feio mierzyli się na wyjeździe z Omonią Nikozja. Po dobrej pierwszej połowie, wygranej przez Legionistów 1:0, przyszła trudna druga część gry. W niej goście długo bronili się przed naporem Cypryjczyków, aż w 77. minucie oddech dała im bramka Mateusza Szczepaniaka na 2:0.

ZOBACZ TAKŻE: Trwa świetna passa Legii! Kolejne wysokie zwycięstwo w Lidze Konferencji!



- Pierwsze 15, 20 minut drugiej połowy nie mogliśmy utrzymać się przy piłce, trochę się męczyliśmy - mówi Rafał Augustyniak, który asystował przy bramce Szczepaniaka.



Wtóruje mu bramkarz Legii Gabriel Kobylak, który na stałe wskoczył ostatnio między słupki w związku z urazem Kacpra Tobiasza.



- Na początku drugiej połowy trochę cierpieliśmy, ale byliśmy dobrze zorganizowani i rywale nie mogli nic zrobić - dodaje golkiper klubu ze stolicy.



W końcówce Legia przypieczętowała zwycięstwo 3:0 za sprawą gola Pawła Wszołka. Dzięki temu warszawianie mają po czterech kolejkach Ligi Konferencji 12 punktów na koncie. Takim dorobkiem punktowym w tych rozgrywkach może pochwalić się jedynie Chelsea, która wyprzedza Legionistów lepszym bilansem bramkowym. We wszystkich trzech europejskich pucharach komplet "oczek" mają w dorobku 3 drużyny - Legia, Chelsea oraz Liverpool występujący w Lidze Mistrzów.



Co różni klub z Warszawy od dwóch ekip z Wysp Brytyjskich? W przeciwieństwie do nich Legia nie straciła do tej pory ani jednego gola. Dwa razy czyste konto w fazie ligowej zachował Tobiasz, dwukrotnie zrobił to Kobylak. Jedyną, obok Legionistów, drużyną w europejskich pucharach, która nie straciła dotychczas bramki, jest włoski Inter.



Jeśli połączyć statystyki z dwóch poprzednich akapitów - Legia nie ma sobie równych w Europie. Jako jedyna przy czystych kontach w defensywie, potrafiła zdobyć wszystkie możliwe punkty. To robi wrażenie. Piłkarze z Warszawy podkreślają jednak jedną rzecz.



- Musimy przenieść to na polskie podwórko, bo tam trochę goli tracimy. Nie wiem czy to kwestia koncentracji czy coś innego. Potrafimy jednak grać w obronie, jesteśmy zdyscyplinowani - twierdzi Augustyniak.



- Na te czyste konta pracuje cała drużyna. Musimy to jednak przenieść na boiska Ekstraklasy - to już słowa Kobylaka.



Bramkarz warszawskiego zespołu ma świadomość, że w poprzednim meczu ligowym z Cracovią mógł się lepiej zachować przy stałych fragmentach gry. - Ćwiczyliśmy stałe fragmenty, bo w meczu z Cracovią popełniłem dwa błędy - jeden z nich zakończył się bramką dla przeciwnika. Dzisiaj było dobrze - powiedział.



W niektórych sytuacjach w czwartkowy wieczór Kobylak i jego koledzy mieli też sporo szczęścia. Augustyniak puentuje jednak mecz z Omonią w prosty sposób. - Szczęście sprzyja lepszym - mówi.



W 335 roku p.n.e. na Cyprze urodził się Zenon z Kition - założyciel szkoły stoików. Grecki filozof jest uznawany za autora stwierdzenia - "Fortuna kołem się toczy". W Nikozji przysłowiowa fortuna była znowu po stronie Legii.