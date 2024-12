Euroliga: Plan transmisji. Gdzie obejrzeć mecze?

Po 12. seriach gier na czele tabeli znajduje się ekipa Paris Basketball, przed którą dwa wyjazdowe starcia - z Maccabi Tel Awiw oraz Olympiakosem Pireus.

Bardzo ciekawie zapowiada się mez Anadolu Efes z Bayernem Monacium. Obie ekipy mają o co walczyć, bo w ich interesie jest awans do ćwierćfinałów. Podobnie jest w przypadku zawodników Panathinaikosu oraz Barcelony. Grecy i Hiszpanie zmierzą się we wtorkowy wieczór.

Z kolei w środę czeka nas jeden z hitów kolejki. AS Monaco (czyli czwarta siła Euroligi przed startem 13. kolejki) zmierzy się z trzecim Olympiakosem.

Tak wygląda terminarz nadchodzących meczów Euroligi:

3 grudnia (wtorek)

Anadolu Efes - Bayern Monachium, godz. 18:25 (transmisja - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Lyon-Villeurbanne - Real Madryt, godz. 20:00

Maccabi Tel Awiw - Paris Basketball, godz. 20:05

Panathinaikos - Barcelona, godz. 20:10 (transmisja - Polsat Sport Premium 6, Polsat Box Go)

Baskonia - Fenerbahce, godz. 20:30

Partizan - Żalgiris Kowno, godz. 20:30

4 grudnia (środa)

AS Monaco - Olympiakos, godz. 18:55 (transmisja - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Armani Mediolan - Crvena zvezda, godz. 20:25 (transmisja - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)

Virtus Bologna - Alba Berlin, godz. 20:45

5 grudnia (czwartek)

Żalgiris Kowno - Anadolu Efes, godz. 18:55 (transmisja - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)

Maccabi Tel Awiw - Barcelona, godz. 20:05

Bayern - Baskonia, godz. 20:30

Partizan - Panathinaikos, godz. 20:30

Real Madryt - Fenerbahce, godz. 20:40 (transmisja - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

6 grudnia (piątek)

Monako - Alba Berlin, godz. 19:00

Olympiakos - Paris Basketball, godz. 20:10 (transmisja - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)

Virtus Bologna - Crvena zvezda, 20:25 (transmisja - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Armani Mediolan - Lyon-Villeurbanne, godz. 20:45

