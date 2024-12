Legia Warszawa pożegnała Brychczego. Wzruszające słowa

W wieku 90 lat zmarł Lucjan Brychczy - jedna z największych legend polskiego futbolu i przede wszystkim Legii Warszawa, której barwy reprezentował w latach 1954-1972. Po zakończonej karierze piłkarza był również jej trenerem, następnie asystentem trenera oraz prezesem honorowym. Był również kapitanem reprezentacji Polski, w której grał w latach 1959-1969. We wzruszających słowach swoją legendę pożegnał stołeczny klub.

"Z ogromnym żalem informujemy, że dziś w nocy zmarł Pan Lucjan Brychczy, legenda Legii Warszawa i polskiej piłki nożnej. Symbol wierności klubowym barwom. Wielki autorytet. Postać obdarzona wyjątkowym szacunkiem przez wiele pokoleń kibiców. Miał 90 lat.



Lucjan Brychczy był związany z naszym klubem przez 70 lat. Jako zawodnik Legii w latach 1954-1972 rozegrał 452 mecze, zdobywając 226 bramek. Czterokrotnie sięgał po tytuł mistrza Polski (1955, 1956, 1969, 1970) oraz czterokrotnie zdobywał Puchar Polski (1955, 1956, 1964, 1966). Trzykrotnie zostawał królem strzelców polskiej ligi. W reprezentacji Polski wystąpił 58 razy, strzelając 18 goli.



Po zakończeniu kariery pełnił funkcje trenera i członka sztabu szkoleniowego Legii, a od 2014 roku był honorowym prezesem klubu. W uznaniu zasług dla polskiego futbolu został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.



Żegnaj, Legendo! Na zawsze zostaniesz w naszych sercach." - napisano w oficjalnym komunikacie.

Barwy CWKS Brychczy reprezentował przez 19 sezonów. W samej najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce wystąpił 368 razy i strzelił 182 gole, co czyni go drugim najskuteczniejszym strzelcem w dziejach polskiej ligi (cztery bramki więcej ma Ernest Pohl). Natomiast biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, Brychczy zagrał w Legii w 452 spotkaniach i 227 razy trafiał do siatki.

PI, Polsat Sport