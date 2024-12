Zaczęło się źle, ale było coraz lepiej. Bogdanka LUK Lublin z zaliczką przed rewanżem w Pucharze Challenge

Bogdanka LUK Lublin pokonała przed własną publicznością Tourcoing Lille Metropole 3:1 w pierwszym meczu 1/8 finału Pucharu Challenge. Gospodarze odwrócili losy spotkania po przegranym pierwszym secie. Rewanż odbędzie się 17 grudnia we Francji.

Bogdanka bez większych problemów przebrnęła przez 1/16 finału Pucharu Challenge, ogrywając w dwumeczu Maccabi Tel Awiw. Kibice liczyli, że we wtorek Wilfredo Leon i spółka wywalczą zaliczkę w kolejnej fazie.

Tourcoing Lille Metropole postawiło poprzeczkę znacznie wyżej - przynajmniej na początku. Choć Bogdanka prowadziła 19:17 w pierwszym secie, to nie zdołała go wygrać. Od stanu 21:21 przegrała cztery akcje z rzędu i to Francuzi niespodziewanie wyszli na prowadzenie.

To podrażniło gospodarzy, którzy szybko wzięli się do odrabiania strat. Kolejne dwie partie wygrali dość łatwo, bo 25:18 i 25:19. Ciężar zdobywania punktów spoczywał oczywiście na Leonie oraz Kewinie Sasaku.

Czwarty set toczył się w bardzo podobny sposób. Gospodarze zaczęli od trzech udanych bloków, a następnie dorzucili też agresywną zagrywką, z którą nie radzili sobie siatkarze Touroing. W pewnym momencie było nawet 17:7. Wynik końcówy też jednak robi wrażenie. W ostatnim fragmencie spotkania goście popełnili sporo błędów, z których skorzystali gospodarze. Bogdanka LUK wygrała 25:16, przypieczętowując zwycięstwo w czterech setach.

Rewanż odbędzie się 17 grudnia we Francji.

Bogdanka LUK Lublin - Tourcoing 3:1 (21:25, 25:18, 25:19, 25:16)